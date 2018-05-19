  • السبت 19 مايو 2018
  • بتوقيت مصر01:24 ص
بحث متقدم
صندوق النقد

صندوق النقد يُفاجئ المصريين بهذه الإجراءات القاسية

القمة الإسلامية باسطنبول

القمة الإسلامية تطالب بلجنة تحقيق وقوة حماية دوليتين إلى فلسطين

مشروع سد النهضة

لماذا تتجاهل مصر «أوراق الضغط» على إثيوبيا؟

السادات ومبارك

5محاولات لاغتيال «السادات» و«مبارك» تكشفها الصدفة

صندوق النقد الدولي

رفع الدعم عن الوقود نهائيًا خلال الموازنة الجديدة

سامح شكري وزير الخارجية

«شكري»: إسرائيل سلطة احتلال ضد شعب أعزل

الاهلي

مدرب الزمالك السابق مرشح لتدريب الأهلي

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب

«الطيب»: شخصيات عربية تسعى لتشويه الأزهر

دار الإفتاء (أرشيفية)

«الإفتاء» تعلن عن قيمة زكاة الفطر لهذا العام

اليابان

مونديال روسيا.. تعرف على القائمة الأولية لمنتخب اليابان

بعد استفزازات وزير الري بشأن «النهضة»

لماذا تتجاهل مصر «أوراق الضغط» على إثيوبيا؟

الحياة السياسية

مشروع سد النهضة
مشروع سد النهضة

عبدالله أبو ضيف

أخبار متعلقة
#

صندوق النقد يمنح قرضًا لمصر بـ12 مليار دولار

#

إجراءات خطيرة تتخذها إثيوبيا بملف سد النهضة

#

مصر تلجأ لأدوات ضغط جديدة على إثيوبيا

#

هل تعرقل احتجاجات إثيوبيا بناء "سد النهضة"؟

مصر

مفاوضات

سد

إثيوبيا

النهضة

انتقادات حادة من خبراء المياه المصريين، لتصريحات وزير الرى والمياه الإثيوبى "سيشلى بقلى"، والتى أكد فيها أن بلاده لن تتوقف ولو يومًا واحدًا عن استكمال بناء سد النهضة، وملء بحيرة المياه الخاصة به، فى الوقت الذى أعلنت مصر منذ يومين نجاح مفاوضات الاجتماع التساعى الذى أقيم فى أديس أبابا بإثيوبيا، وإعلان وثيقة مبادئ من أهم مضامينها السماح للجنة فنية بدخول سد النهضة لبحث أضراره.

وتقوم فى هذه الأثناء اللجنة الفنية الثلاثية، بالتوافق مع المكتب الفرنسى المسئول عن تقييم سد النهضة، بتجهيز البحث الفنى حول سد النهضة، والسنوات المفترض ملء البحيرة فيها، خلال شهر، وقبل القمة الإفريقية فى شهر يوليو، والمفترض عقد قمة ثلاثية فيها بين كل من الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس السودانى عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبى "أبى احمد".

قال حسام رضا، الخبير فى الشأن المائى، إن حديث وزير المياه والرى الإثيوبي، بخصوص استمرار البناء فى سد النهضة، بهذا الشكل وفى منتهى الاستقرار على القرار، يأتى لأن مصر نفسها متفقة مع إثيوبيا على استمرار البناء فى سد النهضة، وليس لديها مشكلة فى السد، أكثر ما كان لديها مشكلة فى سنوات ملء خزان وبحيرة سد النهضة، والتى ستتسبب فى فقدان 19 مليار متر مكعب بشكل مباشر نتيجة تشققات أرض البحيرة، بالإضافة إلى 15 مليار متر مكعب فى حال ملئها فى 5 سنوات، بينما سنفقد ما مقداره 25 مليار متر مكعب فى حالة ملئها فى 3 سنوات فقط.

وأضاف رضا فى تصريح لـ"المصريون"، أن مصر لا تزال لديها العديد من كروت الضغط، التى يمكن استخدامها فى مواجهة الاستفزازات الإثيوبية، إلا أنه لا يوجد نظام حقيقى قادر على اللعب بهذه الكروت، طالما لا يستخدم الشفافية فى عرض مستجدات المفاوضات، لكسب تأييد المواطنين الذين يعتبروا أكثر المتضررين من نتائج سد النهضة، مشيرًا إلى أن السد يقوم عليه عدة جهات فى مقدمتها إسرائيل، التى تملك الشركة التى تقوم بالبناء، وتهدف للحصول على تفريعة من مياه نهر النيل، عن طريق إثيوبيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي.

من جهته، أوضح نور أحمد نور، الخبير فى الشأن المائي، أن العديد من المستجدات التى جعلت  وزير المياه والرى الإثيوبى أقدم على هذه التصريحات، رغم زعم مصر نجاح المفاوضات فى الاجتماع التساعى فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وأولها أن إثيوبيا أصبحت المتحكمة الرئيسية فى مياه نهر النيل، فى الوقت الذى ترفض مصر استخدام أى كروت ضغط حقيقية وأهمها شكوى إثيوبيا فى الأمم المتحدة، وعدم السماح لها بهذا الكم من الاستفزازات ورفض التفاوض والسماح للجان الفنية بدخول السد، وبحث ودراسة مدى أضراره على مصر.

وأضاف نور، أن الفترة المقبلة يجب أن تشهد شفافية من قبل المفاوضين المصريين فى عرض المعلومات، والتشديد على الجانب الإثيوبى فى التوقف عن طرق تصريحات استفزازية تتسبب فى إحراج الوفد المصرى فى المفاوضات حول سد النهضة، والغريب أن وزارة الخارجية فى مصر تستمر فى الرضوخ لهذه التصريحات وعدم إعطاء أى رد فعل حقيقى منذ بدء المفاوضات الثلاثية مع إثيوبيا، ما جعل الجانب الإثيوبى يستمر فى تصريحاته حتى وصل فى إحدى المرات الاستهانة بالجيش المصري، والتأكيد انه لا يستطيع ضرب سد النهضة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يتبلور الغضب العربي الإسلامي من أجل القدس ؟

جمال سلطان

من التكريم إلى التحقير!

محمود سلطان

سعادة الشعب لا تحتاج لآبار بترول

فراج إسماعيل

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

الغشاشون

حسام فتحي

أدبيات الإسلاميين.. وتعسف التأويل

خالد الأصور
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف علي حيل هروب عصابة الـ 100 مليون جنيه
» مونديال روسيا.. تعرف على القائمة الأولية لمنتخب اليابان
» وصول قوافل طبية وتموينية من مصر إلى غزة
» الريال يرفض طلبات ليفربول بشأن «صلاح».. وتشيلسي يترقب
» «أردوغان»: أيدي أمريكا ملطخة بدماء الفلسطينيين
» 3 سيناريوهات لاغتيال «مبارك» بسيدى برانى
» مشاجرة تنتهي بمقتل عامل علي يد تاجر مواشي
» فضيحة مدوية تهدد مُستقبل تونس بالمونديال
» مفاجأة في انتظار لاعبي ليفربول حال عبور موقعة «كييف»
» البطولة العربية.. الاتحاد السكندري يتعادل إيجابيًا مع الفتح المغربي
» أب يقتل نجليه ويلقي بجثتهما في الترعة

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • فجر

    03:25 ص

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
السادات ومبارك
نادر بكار
حلاقة "مدينة نصر"
حادث قطار الصعيد "أرشيفية"
رؤساء مصر (أرشيفية)