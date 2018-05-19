لماذا تتجاهل مصر «أوراق الضغط» على إثيوبيا؟

19 مايو 2018 - 12:25 ص

انتقادات حادة من خبراء المياه المصريين، لتصريحات وزير الرى والمياه الإثيوبى "سيشلى بقلى"، والتى أكد فيها أن بلاده لن تتوقف ولو يومًا واحدًا عن استكمال بناء سد النهضة، وملء بحيرة المياه الخاصة به، فى الوقت الذى أعلنت مصر منذ يومين نجاح مفاوضات الاجتماع التساعى الذى أقيم فى أديس أبابا بإثيوبيا، وإعلان وثيقة مبادئ من أهم مضامينها السماح للجنة فنية بدخول سد النهضة لبحث أضراره.

وتقوم فى هذه الأثناء اللجنة الفنية الثلاثية، بالتوافق مع المكتب الفرنسى المسئول عن تقييم سد النهضة، بتجهيز البحث الفنى حول سد النهضة، والسنوات المفترض ملء البحيرة فيها، خلال شهر، وقبل القمة الإفريقية فى شهر يوليو، والمفترض عقد قمة ثلاثية فيها بين كل من الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس السودانى عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبى "أبى احمد".

قال حسام رضا، الخبير فى الشأن المائى، إن حديث وزير المياه والرى الإثيوبي، بخصوص استمرار البناء فى سد النهضة، بهذا الشكل وفى منتهى الاستقرار على القرار، يأتى لأن مصر نفسها متفقة مع إثيوبيا على استمرار البناء فى سد النهضة، وليس لديها مشكلة فى السد، أكثر ما كان لديها مشكلة فى سنوات ملء خزان وبحيرة سد النهضة، والتى ستتسبب فى فقدان 19 مليار متر مكعب بشكل مباشر نتيجة تشققات أرض البحيرة، بالإضافة إلى 15 مليار متر مكعب فى حال ملئها فى 5 سنوات، بينما سنفقد ما مقداره 25 مليار متر مكعب فى حالة ملئها فى 3 سنوات فقط.

وأضاف رضا فى تصريح لـ"المصريون"، أن مصر لا تزال لديها العديد من كروت الضغط، التى يمكن استخدامها فى مواجهة الاستفزازات الإثيوبية، إلا أنه لا يوجد نظام حقيقى قادر على اللعب بهذه الكروت، طالما لا يستخدم الشفافية فى عرض مستجدات المفاوضات، لكسب تأييد المواطنين الذين يعتبروا أكثر المتضررين من نتائج سد النهضة، مشيرًا إلى أن السد يقوم عليه عدة جهات فى مقدمتها إسرائيل، التى تملك الشركة التى تقوم بالبناء، وتهدف للحصول على تفريعة من مياه نهر النيل، عن طريق إثيوبيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي.

من جهته، أوضح نور أحمد نور، الخبير فى الشأن المائي، أن العديد من المستجدات التى جعلت وزير المياه والرى الإثيوبى أقدم على هذه التصريحات، رغم زعم مصر نجاح المفاوضات فى الاجتماع التساعى فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وأولها أن إثيوبيا أصبحت المتحكمة الرئيسية فى مياه نهر النيل، فى الوقت الذى ترفض مصر استخدام أى كروت ضغط حقيقية وأهمها شكوى إثيوبيا فى الأمم المتحدة، وعدم السماح لها بهذا الكم من الاستفزازات ورفض التفاوض والسماح للجان الفنية بدخول السد، وبحث ودراسة مدى أضراره على مصر.

وأضاف نور، أن الفترة المقبلة يجب أن تشهد شفافية من قبل المفاوضين المصريين فى عرض المعلومات، والتشديد على الجانب الإثيوبى فى التوقف عن طرق تصريحات استفزازية تتسبب فى إحراج الوفد المصرى فى المفاوضات حول سد النهضة، والغريب أن وزارة الخارجية فى مصر تستمر فى الرضوخ لهذه التصريحات وعدم إعطاء أى رد فعل حقيقى منذ بدء المفاوضات الثلاثية مع إثيوبيا، ما جعل الجانب الإثيوبى يستمر فى تصريحاته حتى وصل فى إحدى المرات الاستهانة بالجيش المصري، والتأكيد انه لا يستطيع ضرب سد النهضة.