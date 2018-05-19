الكشف عن حقيقة تورط أمن الرحاب في مذبحة الفيلا

19 مايو 2018 - 01:46 ص

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن ما تردد عن تورط الأمن الإداري بالرحاب في مذبحة فيلا، مؤكدًا أنه حديث عار عن الصحة تمامًا.

