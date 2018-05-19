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ارتفاع ضحايا إطلاق النار بمدرسة في تكساس

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الشرطة الأمريكية

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أكد محافظ ولاية تكساس الأمريكية مقتل 10 أشخاص وإصابة 10 آخرين في إطلاق نار بمدرسة "سانتا في" الثانوية خارج مدينة هيوستن.
ووصف المحافظ جريج بابوت حادث إطلاق النار بأنه "واحد من أكثر الهجمات شناعة التي لم نرها من قبل في تاريخ مدارس تكساس".
كما قال أبوت إنه أجرى مناقشات مع طلبة ومدرسين ومسؤولي إنفاذ القانون ومالكي أسلحة من أجل البدء في "العمل فورا على حلول سريعة لمنع وقوع مآسي مثل هذه النوعية مجددا".

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