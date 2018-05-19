  • السبت 19 مايو 2018
  • بتوقيت مصر04:20 ص
بحث متقدم
محمد صلاح

هذا ما قاله خبير نفسي عن شخصية محمد صلاح

الرحاب

الكشف عن حقيقة تورط أمن الرحاب في مذبحة الفيلا

صندوق النقد

صندوق النقد يُفاجئ المصريين بهذه الإجراءات القاسية

القمة الإسلامية باسطنبول

القمة الإسلامية تطالب بلجنة تحقيق وقوة حماية دوليتين إلى فلسطين

مشروع سد النهضة

لماذا تتجاهل مصر «أوراق الضغط» على إثيوبيا؟

السادات ومبارك

5محاولات لاغتيال «السادات» و«مبارك» تكشفها الصدفة

صندوق النقد الدولي

رفع الدعم عن الوقود نهائيًا خلال الموازنة الجديدة

سامح شكري وزير الخارجية

«شكري»: إسرائيل سلطة احتلال ضد شعب أعزل

الاهلي

مدرب الزمالك السابق مرشح لتدريب الأهلي

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب

«الطيب»: شخصيات عربية تسعى لتشويه الأزهر

رئيس المخابرات البريطانية:

الحرب الحديثة تعتمد على هذا الأمر الهام

عرب وعالم

المخابرات البريطانية تنصتت على هواتف مؤسسات مصرية
المخابرات البريطانية تنصتت على هواتف مؤسسات مصرية

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

«السيسي»: احتجاجات الفلسطينيين مشروعة

#

منع صرف الأرز على بطاقات التموين هذا الشهر

#

وكالة روسية تنشر فيديو «انفجار نووي بالبيت الأبيض»

#

"رزق" ينتقد نشر الفتاوى الجنسية على الملأ

شدد فيل أوسبورن رئيس المخابرات العسكرية البريطانية، اليوم الجمعة، على أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي، يجب أن تكون مستعدة لشن هجمات إلكترونية ضد روسيا، في حال ارتفعت حدة التوتر بين موسكو والغرب.
وقال المسئول -وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية- إن الحرب الحديثة باتت تعتمد على الهجمات الإلكترونية، وإن التكنولوجيات الجديدة ستغير الحروب، وإن المملكة المتحدة يجب أن تكون أكثر عدوانية وقادرة على المخاطرة لمواجهة التهديدات التي أصبحت أكثر حدة.
ووصف أوسبورن -في خطاب بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة- العالم بأنه "أكثر خطورة وبأنه يصعب التنبؤ بما سيقع فيه"، وقال إن تيريزا ماي قد تحتاج إلى تنفيذ التدابير المضادة الصحيحة لهجمات مماثلة يجري تنفيذها ضد بريطانيا. 
وأكد أنه يمكن أن يكون للمواجهات الإلكترونية تأثيرات كبيرة على المستوى الوطني إذا لم نتغير فإننا نخاطر بالتخلف عن الركب.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يتبلور الغضب العربي الإسلامي من أجل القدس ؟

جمال سلطان

من التكريم إلى التحقير!

محمود سلطان

سعادة الشعب لا تحتاج لآبار بترول

فراج إسماعيل

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

الغشاشون

حسام فتحي

أدبيات الإسلاميين.. وتعسف التأويل

خالد الأصور
شارك معنا

اخترنا لك

» الحرب الحديثة تعتمد على هذا الأمر الهام
» أردوغان: على المسلمين أخذ حقوقهم بأنفسهم
» خالد الجندي: "الإخوان تحاول حرق البلد بهذه الطريقة"
» ممثلة شهيرة: "كل راجل عرفته ساب حتة إهانة جوايا"
» تعرف علي حيل هروب عصابة الـ 100 مليون جنيه
» «الإفتاء» تعلن عن قيمة زكاة الفطر لهذا العام
» مونديال روسيا.. تعرف على القائمة الأولية لمنتخب اليابان
» وصول قوافل طبية وتموينية من مصر إلى غزة
» الريال يرفض طلبات ليفربول بشأن «صلاح».. وتشيلسي يترقب
» «أردوغان»: أيدي أمريكا ملطخة بدماء الفلسطينيين
» 3 سيناريوهات لاغتيال «مبارك» بسيدى برانى

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • شروق

    05:02 ص

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
السادات ومبارك
نادر بكار
حلاقة "مدينة نصر"
حادث قطار الصعيد "أرشيفية"
رؤساء مصر (أرشيفية)