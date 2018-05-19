» لهذا السبب .. مؤلف "أبو عمر المصري" يقاضي الشركة المنتجة

19 مايو 2018 - 07:30 ص

أعلن الكاتب والروائي عز الدين شكري فشير عن مقاضاته لشركة الإنتاج المسؤولة عن مسلسل "أبو عمر المصري" بسبب حذف اسمه من تترات المسلسل .



وقال "فشير" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "بخصوص مسلسل (أبوعمر المصري)":

فوجئت بإزالة اسمي من بوسترات مسلسل (أبوعمر المصري) وإعلاناته ثم من مقدمة المسلسل نفسه، بحيث أصبح يبدو وكأنه من تأليف كاتبة السيناريو، وذلك في مخالفة صريحة للقواعد المعمول بها ونقضا لنصوص العقد المبرم بيني وبين الشركة المنتجة والذي تم بمقتضاه تحويل روايتي (مقتل فخرالدين) و (ابوعمر المصري) إلى هذا المسلسل ، ومع تقديري لأسرة المسلسل وتمنياتي لهم بالنجاح، فقد شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية لإلزام الشركة المنتجة باحترام حقوق التأليف الخاصة بالروايتين".

