سر السيدة الغامضة التي ساعدت عصابة "علي بابا" على الهرب

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عصابة علي بابا

عصابة سرقة الشقق

تكثف مديرية أمن القاهرة جهودها للوقوف على ملابسات هرب 3 من المتهمين بـ"عصابة علي بابا" ، من قسم أول مدينة نصر ، وذلك من خلال التحقيق مع قوة القسم لمعرفة كيفية هرب هؤلاء .

و قال مصدر أمني بالمديرية ،  فضل عدم ذكر اسمه،  أنه بإجراء التحريات وبجمع المعلومات من شهود الواقعة تبين أن لحظة هروب المتهمين من قسم أول مدينة نصر، كانت في انتظارهم سيدة تقود سيارة "jeep "، واستقل معها 3 من المتهمين الهاربين وشقت الفتاة الطريق إلى أن اختفت السيارة "حسب موقع مصراوي".

وتابع، من شهادة الشهود تبين أن السيدة قادت السيارة بمهارة فائقة وسرعة شديدة، واختفت عن الأنظار في ثوان معدودة، مشيرًا إلى أن الشهود أكدوا أن ملامح السيدة تدل أنها في بداية الثلاثينيات من عمرها، وأن ملامحها غير مصرية.

وأوضح، إلى أن قوات الأمن تقوم بفحص جميع الكاميرات المحيطة بالقسم ووحدة المطافئ للتعرف على هوية قائدة السيارة وخط سيرها.

يُشار إلى أنه في يناير الماضي ألقت قوات الأمن القبض على "محمود. ط" 37 عاما، "حمزة. ط" 31 عاما، "كمال. ش" 33 عاما، "علاء. ج" 32 عاما، يقيمون بمدينة العبور في القليوبية، و"سامي. ي" 24 عاما، مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام؛ لاتهامهم بسرقة 150مليون جنيه، من عقارات عدة بمناطق مدينة نصر، والقاهرة الجديدة، والنزهة.

من جانبها أمرت النيابة العامة بالاستماع لأفراد الحراسة؛ للوقوف على ملابسات هروب المتهمين، وتفريغ كاميرات المراقبة المثبتة خارج أسوار القسم.

وفي وقت سابق، قضت محكمة الجنح بالسجن 33 سنة لكل فرد من العصابة، وهو ما يعني ارتفاع إجمالي الأحكام لكل متهم إلى 42 سنة.

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