» تصريح خطير من رئيس المخابرات البريطانية حول "الحروب الجديدة"

19 مايو 2018 - 08:14 ص

أكد فيل أوسبورن - رئيس المخابرات العسكرية البريطاني - أن رئيسة وزراء حكومته تريزا ماي يجب أن تكون مستعدة لشن بعض الهجمات الإلكترونية على روسيا في حال استمرت الأمور هكذا بين البلدين .



وقال المسئول -وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية- إن الحرب الحديثة باتت تعتمد على الهجمات الإلكترونية، وإن التكنولوجيات الجديدة ستغير الحروب، وإن المملكة المتحدة يجب أن تكون أكثر عدوانية وقادرة على المخاطرة لمواجهة التهديدات التي أصبحت أكثر حدة.

ووصف أوسبورن -في خطاب بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة- العالم بأنه "أكثر خطورة وبأنه يصعب التنبؤ بما سيقع فيه"، وقال إن تيريزا ماي قد تحتاج إلى تنفيذ التدابير المضادة الصحيحة لهجمات مماثلة يجري تنفيذها ضد بريطانيا.

وأكد أنه يمكن أن يكون للمواجهات الإلكترونية تأثيرات كبيرة على المستوى الوطني إذا لم نتغير فإننا نخاطر بالتخلف عن الركب.