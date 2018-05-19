  • السبت 19 مايو 2018
  • بتوقيت مصر10:48 ص
بحث متقدم
الداعية عمرو خالد

بالفيديو..الإبراشي: عمرو خالد زي الجماعات الإرهابية

موكلي بريء بشهادة عماد متعب

صدمة جديدة لـ"متعب" من القلعة الحمراء

قوات حماس

جنرالات إسرائيل : حماس انتصرت علينا في هذا الأمر

محمد صلاح

بالفيديو.. أغنية راب لـ"صلاح" تتخطى الـ3 ملايين مشاهدة

انخفاض سعر الدولار

أسعار الدولار في البنوك والسوق السوداء

جمال عبد الحميد

كيف علّق جمال عبد الحميد على صورة "مرسي"؟

قسم شرطة مدينة نصر

سر السيدة الغامضة التي ساعدت عصابة "علي بابا" على الهرب

بيومي فؤاد

خناقة بين بيومي فؤاد ونقيب المحامين .. وبيومي يغلق الخط

الابراشي

نجم الأهلي: هذه قصة القبض عليّ في شقة مشبوهة

كوبر و صلاح

تصريحات غريبة من هيكتور كوبر عن محمد صلاح

لمرضى السكرى.. اختبار جديد ينهى حقن الأنسولين

الصفحة الأخيرة

اكتشاف جديد للتحكم في مستويات السكر عبر الهواتف
أرشيفية

وكالات

أخبار متعلقة
#

اختراع روبوتات تلبي الرغبات الجنسية

#

طالبان تعلن إطلاق هجوم "الخندق" ضد القوات الأمريكية

#

ماذا قال "عكاشة" عن حياة الدرديري في أول ظهور له؟

#

إصابة العشرات بالإيدز بسبب طبيب مزيف

قسم مدينة نصر

هروب البروفيسور

العصابة الدولية

توصل أطباء في أسكتلندا لاختبار بسيط للدم يعتقدون أنه من شأنه السماح لبعض المصابين بمرض السكري من النوع الأول بالتخلى تمامًا عن جرعات الأنسولين.

ويقول الفريق الطبي، بمستشفى "ويسترن جنرال" في إدنبرة، إن الاختبار تمكن من رصد تحورات مختلفة من هذا المرض لم تكن معروفة من قبل.

وتم إعداد برنامج فحص روتيني بعدما اكتشف مسعفون إصابة مريض بنوع وراثي من مرض السكري.

ويقول الأطباء إن الفحص أظهر نتائج "تحويلية"، تعني لبعض المرضى نهاية للحقن اليومي بالأنسولين.

ويشيع الاعتقاد بأن أجسام المصابين بالنوع الأول من مرض السكري لا تنتج أي قدر من الأنسولين.

ويعني هذا أنهم في حاجة إلى متابعة مدى الحياة وجرعات أنسولين يومية.

لكن في الآونة الأخيرة، أشارت بحوث علمية إلى أن هناك المزيد من التحورات الفرعية لهذا النوع من السكري.

ومنذ بدء العمل بالاختبار الصيف الماضي، تمكن كثير من المرضى من التخلي تماما عن جرعات الأنسولين، بينما أصبح بإمكان الأطباء في حالات أخرى وصف علاج مفصل لكل مريض.

ودعا مارك ستراكن، الخبير الاستشاري في مرض السكري والغدد بمستشفى ويسترن جنرال، لإخضاع جميع مرضى السكري لهذا الفحص.

وقال ستراكن "إذا اكتشفنا أن شخصًا ما مصابا بنوع وراثي من السكري، يمكن أن يكون لهذا أثر جذري يغير مجرى حياته".

وأضاف "كذلك، إذا تأكدنا من أن شخصا ما مصابا بنوع آخر من السكري، مثل النوع الثاني، ربما تكون ثمة أنواع علاج بديلة للأنسولين يمكننا تقديمها له".

ومضى قائلا "لذلك، أعتقد بأنه اختبار مهم للغاية ويمكن أن يؤدي إلى تحول جذري".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يتبلور الغضب العربي الإسلامي من أجل القدس ؟

جمال سلطان

من التكريم إلى التحقير!

محمود سلطان

سعادة الشعب لا تحتاج لآبار بترول

فراج إسماعيل

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

الغشاشون

حسام فتحي

أدبيات الإسلاميين.. وتعسف التأويل

خالد الأصور
شارك معنا

اخترنا لك

» تصريح صادم لـ"هيكل" عن عمومية المؤسسات الصحفية
» الإطاحة بصحفي بألمانيا بسبب كاريكاتير لـ"لنتنياهو"
» بالفيديو.. منة فضالي تكشف عن طليقها الذي تزوجته سرا
» استقالة جماعية لأساقفة احتجاجًا على فضائح جنسية
» تطورات جديدة فى قضية هروب عصابة "البروفيسور"
» أمين يدعو الوزراء والفنانين للإفطار مع الفقراء
» مقتل وإصابة 20 شخصًا في إطلاق نار داخل مدرسة
» مؤمن زكريا يظهر فى النادى الأهلى من جديد
» تسمم 68 شخصًا لتناولهم مشروب البوظة
» "حمودي" يقع في فخ الإصابة
» جو اليوم شديد الحرارة والعظمى تسجل 39 درجة

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
السادات ومبارك
نادر بكار
حلاقة "مدينة نصر"
حادث قطار الصعيد "أرشيفية"
رؤساء مصر (أرشيفية)