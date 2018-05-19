» أمين يدعو الوزراء والفنانين للإفطار مع الفقراء

19 مايو 2018 - 10:04 ص

دعا محمد أمين، الكاتب الصحفى، الوزراء والمحافظين والفنانين والرياضيين لإفطار الفقراء فى شهر رمضان، طارحًا لهم بعض المقترحات فعلى سبيل المثال أن يتبرعوا بإفطار يوم، ويتم تقديّره بأى مبلغ، ولو حمل الوزير أو الفنان إفطاره وراح يأكل مع أى عائلة بسيطة كأنه يدعو العائلة إلى الإفطار معه، مرددا: "تخيلوا كيف يشعر الصائمون بالبهجة والفرح؟!".

وأضاف أمين خلال مقاله الذى نشر بـ"المصرى اليوم" تحت عنوان "أين يفطر الوزراء؟"، أن بعض الوزراء فى مصر فى شهر رمضان قد يفطر مع عائلته فى اليوم الأول ثم ينطلق إلى آخر الشهر.. وقد يكون جدوله مزدحمًا بالعزومات والإفطارات اليومية فهناك مَن يعتبرها سياسة أو مجاملة وهناك مَن يرى أنه لابد أن يكون موجودًا فى المشهد ليحجز له مكاناً دائماً فيما بعد، قائلاً: "لكن أحدًا لم يتبرع بوجبة إفطاره ليفطر مع الغلابة مثلما فعل رئيس وزراء كندا جاستن ترودو هذا العام".

ومضى قائلا: "فهل فعل أى من الوزراء والمحافظين عندنا مثلما فعل رئيس وزراء كندا؟ بالتأكيد لا أتحدث عن وزراء المجموعة السيادية، ولكن أين وزراء المجموعة الاقتصادية؟ وأين وزراء المجموعة الخدمية، تحديداً «التضامن» و«التموين» المعنيتان بالشؤون الاجتماعية وغيرها؟.. هل فى خطة هؤلاء الوزراء التحرك الشعبى فى رمضان؟.. هل فى خطتهم المشاركة كنوع من التكافل؟!".