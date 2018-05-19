بعد قليل.. محاكمة المتهمين بـ"فض رابعة"

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فض اعتصام رابعة

فض رابعة

عصام العريان

البلتاجي

تنظر اليوم السبت، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة بديع وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بفض اعتصام رابعة.

والمتهمون في القضية عدد من كبار قيادات الجماعة، من بينهم عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وعاصم عبدالماجد، وعصام سلطان، إضافة إلى طارق الزمر.

وقررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة في أغسطس 2015، ووجهت لهم تهم ارتكاب جرائم "التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدي وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية بدون ترخيص".


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