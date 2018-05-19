» تصريح صادم لـ"هيكل" عن عمومية المؤسسات الصحفية

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اسامة هيكل
اسامة هيكل

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صدى البلد

مصطفى بكرى

أسامة هيكل

قانون الصحافة

أكد أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان، أنه تم الانتهاء من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، مشيرا إلى أن تقرير اللجنة سيرسل للأمانة العامة للمجلس.

وقال هيكل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تم تغيير أحد نصوص القانون لعدم دستوريته، مشيرا إلى أن الجمعيات العمومية الموجودة في المؤسسات الصحفية صورية.

وتابع: "نضغط لإصدار قانون الصحافة والإعلام خلال دور الانعقاد الحالي"، منوها إلي أن التغيير في مجالس إدارات الصحف القومية وفقا لمعايير الفشل والنجاح.

شاهد الفيديو:

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