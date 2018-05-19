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"سيجارة الكترونية" تنهي حياة شاب وتحرق منزله

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سيجارة الكترونية
سيجارة الكترونية

وكالات

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أمريكا

حريق

فلوريدا

وسائل أعلام

سيجارة

قتل رجل في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الامريكية جراء  انفجار سيجارته الإلكترونية وتطاير أجزاء منها مما تسبب فى اصابة مناطق متفرقة من رأسه ، بحسب ما أظهر التقرير الأول للتشريح، وهو أول حادث من هذا النوع يؤدي إلى وفاة في الولايات المتحدة.

ووفق التحريات الاولى لرجال الامن بالولاية الامريكية ،  فالحريق سببه انفجار سيجارته الإلكترونية، وأن أجزاء من السيجارة أصابت رأسه فقتلته.

وقالت وسائل اعلام محلية إن رجال الإطفاء دخلوا منزل هذا الرجل البالغ من العمر 38 عاما في سانت بيترسبرغ في فلوريدا لإطفاء حريق اندلع فيه، فعثروا عليه قتيلا ،  وهذه السيجارة هي من طراز معدّل من السجائر الإلكترونية، لا تتوافر فيها بعض عناصر السلامة .

و حسب وكالة فيما الفدرالية التى ترصد الاوضاع الطارئة بالولايات المتحدة  ، فإنه بين العامين 2009 و2016، سجّل في الولايات المتحدة 195 حريقا متصلا بالسجائر الإلكترونية ،وحذّرت السلطات الأميركية المسؤولة عن سلامة الغذاء من أن السجائر الإلكترونية يمكن أن تنفجر وتسبب إصابات بالغة، وقالت إن "أسباب هذه الحوادث ما زالت غير معروفة"، فيما يتحدّث البعض عن أن بطاريات الليثيوم هي السبب.


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