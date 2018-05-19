» بالفيديو.. بكري: الدولة تواجه خطرا حقيقيا

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نعى الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، النقيب عبد المجيب الماحي، مدير مكتب مدير الأمن المركزي بشمال سيناء إثر انفجار عبوة ناسفة بمنطقة الصفا أثناء توزيع السحور ".

وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، قائلاُ: "الأيد الآثمة تحاول النيل من أبناء وشرفاء الوطن ولا تفرق بين شهر رمضان الكريم أو أي شيء آخر".

وتابع أن الحادث أسفر عن إصابة اللواء ناصر حسين، قائد قوات الأمن المركزي في شمال سيناء بإصابات ليست سهلة وأيضًا الرائد أحمد المراسي، مشيًرا إلى أن جنازة الشهيد كانت تندد بالإرهاب.

وأكد بكري أن الدولة تواجه خطرا حقيقيا لا يستهان به، والتهديدات قادمة من الداخل والخارج والبعض لا يدرك ذلك.

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