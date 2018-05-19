السيد صالح: هذه دول صامت رمضان لمكايدات سياسية

19 مايو 2018 - 11:34 ص

أكد محمد السيد صالح، الكاتب الصحفى، أن مجموعة من الدول بدأت صيامها هذا العام يوم الأربعاء أى قبل الوقت المتفق عليه بين الدول العربية وفق رصد علماء الفلك لرؤية الهلال وذلك نتيجة للمكايدة السياسية التى تبنتها بعض الأنظمة داخل هذه الدول .

وقال صالح خلال مقاله الذى نشر بالمصرى اليوم تحت عنوان "حكايات السبت، صوم بلا رؤية"، أن هذا العام تبنت بعضًا الدول وجهة نظر شاذة اتبعها الرئيس اللليبى الراحل معمر القذافى وهى أن أحد علماء الفلك الليبيين أقنع الزعيم بأن الهلال لو وُلد حتى لو قبل غروب الشمس وأفل قبل الغروب أيضًا فإنه يستدل عليه ببداية الشهر العربى، واعتمد القذافى هذا الرأى.

وتابع السيد صالح مستكملا: "وراء تلك الرؤية الفلكية مكايدات سياسية، وهذا ما اتبعته تركيا بدأت الصوم الأربعاء وبالطبع دارت مساجدها وبعض الشيوخ فى أوروبا فى فلكهم. وفى القاهرة اطلعت على خرائط ظهور القمر فى مناطق مختلفة فى العالم، وهى معلومات فلكية متاحة على مواقع متخصصة، ولم أجد للقمر ميلاد ليلة الأربعاء إلا فى الجانب الغربى لأمريكا اللاتينية".

ومضى قائلا: "الرأى المتفق عليه بين علماء الفقه والفلك المسلمين وبمباركة منظمة المؤتمر الإسلامى أن ظهور الهلال ولو لدقائق بسيطة بعد غروب الشمس فى سماء أى دولة من العالم الإسلامى، من إندونيسيا شرقًا وحتى المغرب غربًا، والتى تشترك فى جزء من الليل، يستغنى به عن رؤيته أو رصده فى كل بلد ".