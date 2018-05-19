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تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك في "التلاعب بالبورصة"

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مدع بالبورصة: لولا علاء وجمال مبارك لما أحيلت القضية إلى الجنايات
مدع بالبورصة: لولا علاء وجمال مبارك لما أحيلت القضية إلى الجنايات

شيماء السيد

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"علاء وجمال مبارك" أمام المحكمة في "التلاعب في البورصة"

دي إم سي

سائق

شهر رمضان

مصطفي علام

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة علاء وجمال مبارك وآخرين في القضية المعروفة بـ"التلاعب بالبورصة"، لجلسة 15 سبتمبر لإيداع تقرير لجنة الخبراء.

بدأت الجلسة بتوجيه القاضي التهنئة لأعضاء هيئة الدفاع بمناسبة حلول شهر رمضان، وأثبتت المحكمة حضور علاء وجمال، وتبين عدم حضور اللجنة، وسأل القاضي الدفاع إذا ما كان يُناسبهم أجلاً لسبتمبر فأجاب المُحامي فريد الديب بالإيجاب.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين محمد بركات و محمد أبو كريشة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركةوتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.


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