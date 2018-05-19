رانيا فريد شوقى لـ"عادل إمام": حلمت بيك

19 مايو 2018 - 12:55 م

كشف الفنانة رانيا فريد شوقي، عن كواليس دورها في مسلسل "عوالم خفية" مع الفنان القدير عادل إمام قائلة: "أنا مكنتش أتخيل التمثيل مع عادل إمام، وحلمت قبلها بشهر أني همثل في عوالم خفية، وفعلًا اتصلوا بي بعدها".

وأضافت "شوقي" خلال لقائها ببرنامج "رأى عام"، على قناة "ten ": "الوقفة قدام عادل إمام صعبة، ومش مهم أنا بقالي قد أية بمثل، ولكن الأسماء العظيمة دي لها رهبة، وأنا ركبي كانت بتخبط في أول مشهد مع فريد شوقي في شربات، وعادل إمام برده".

وتابعت: "أنا في مرحلة اختيار شغلي بمزاج، وأنا آخر واحدة تبحث عن الفلوس، ولما بلاقي دور حلو أنا بشتريه".