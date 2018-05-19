» ترامب: أوباما جند مخبرين فى حملتى الرئاسية

19 مايو 2018 - 01:19 م

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتهاما إلى الرئيس السابق باراك أوباما، باستغلال مكتب التحقيقات الفيدرالي فى فترة حكم أوباما لتجنيد أحد المخبرين في حملته الرئاسية في 2016.

وقال ترامب على "تويتر" إن تقارير إخبارية حول المخبر المفترض، واصفًا الأمر بعملية تجسس من قبل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وإذا ثبتت صحة ذلك فإنها فضيحة أكبر من فضيحة ووترغيت".

وفي مارس الماضى غرد ترامب على "تويتر" قائلاً: "أمر فظيع علمت للتو بأن الرئيس أوباما تنصت على خطوطي الهاتفية في برج ترمب قبيل فوزي".

وتمثل اتهامات ترامب فصلا جديدا من مساعي الرئيس الأمريكي للتشكيك في التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر حول تدخل روسي في الانتخابات.

وشبّه ترمب الأمر بفضيحة التجسس السياسي "ووترغيت" التي دفعت بالرئيس آنذاك ريتشارد نيكسون إلى الاستقالة في 1974، متهما أوباما بأنه "شخص سيء (أو مريض)".

وقال ترامب: "تفيد تقارير بأنه تم فعلا دس ممثل من مكتب التحقيقات الفيدرالي في حملتي الرئاسية لغايات سياسية، وحصل ذلك في المراحل الأولى، وقبل مدة طويلة من تحول خدعة روسيا إلى مادة دسمة للتضليل الإعلامي. وأضاف: "إذا ثبتت صحة ذلك سيكون أكبر فضيحة سياسية في التاريخ".

ولم يعلق مكتب التحقيقات الفيدرالي على تغريدات ترامب وما إذا كان لديه فعلا مخبر يزوده بمعلومات من الداخل حول تواصل بين حملة ترامب وروسيا في 2016.