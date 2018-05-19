» "والي" توجه فريق التدخل السريع للتحقيق فى واقعة أيتام "الرشاد"

19 مايو 2018 - 01:21 م

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، فريق التدخل السريع بالوزارة للتحقيق مع المسئولين في دار أيتام الرشاد بالإسكندرية في واقعة تعذيب أطفال الدار.

وقالت وزيرة التضامن في تصريحات صحفية: "إن فريق التدخل السريع المحلي توجه الليلة الماضية إلى دار الرشاد وهي دار مرخصة من الوزارة، وتم النزول بشكل مفاجئ، وفحص جميع الأبناء وعددهم 9 أطفال يتراوح أعمارهم بين عام ونصف العام حتى سن 6 سنوات، ولم يكن بينهم أي طفل مصاب بهذا الشكل المتواجد بالصور المنشورة".

وأضافت أن السيدة المذكورة بالبلاغ لا تعمل مع هذه السن وتعمل مع الأطفال الأكبر سنًا، ولم يذكر أحدهم أنه تم الاعتداء عليه، بينما يوجد طفل واحد فقط مصاب بحساسية وتناول دواء وفق تقرير الطبيب، مشيرة إلى أن تقرير فريق التدخل السريع أكد أن الدار تعد من الدور المتعاونة مع الإدارة الاجتماعية، وهى دار جيدة من حيث النظافة والاهتمام بتعليم ورعاية الأبناء.

وشددت "والي" على أن فريق التدخل السريع لديه الضبطية القضائية وجميع الصلاحيات التي تمكنه من القيام بعمله على أكمل وجه ويعمل دون التقيد بمواعيد العمل الرسمية.

وبشأن الإجراءات المزمع اتخاذها حيال الشكاوى والإخطارات التي تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت وزيرة التضامن أن فريق التدخل السريع يحقق ويتأكد من صحة الشكوى أولاً، ويتعامل معها بكل جدية ولا يتم التهاون في أي مخالفة أو شكوى مهما بدت بسيطة، لافتة إلى أن الوزارة حققت في وقائع سابقة وتبين أن بعضها شكاوى كيدية أو صور لوقائع قديمة وتم التحقيق حين حدوثها، واتخاذ الإجراء المناسبة، كما أن القوانين واللوائح التنفيذية تحدد الإجراءات الرادعة وفق حجم المخالفة.

وكانت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" نشرت صورًا ومقاطع فيديو تزعم تعرض أطفال بإحدى دور الرعاية التابعة لجمعية بالإسكندرية للضرب من قبل المشرفين ومخالفات أخرى.