تهديدات بإلغاء نهائي ليفربول والريال

19 مايو 2018 - 01:56 م

تهديدات كبيرة يشهدها نهائي دوري الأبطال الأوروبي المرتقب بين فريق ليفربول الإنجليزي المحترف بين صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح وريال مدريد الإسباني، والمقرر إقامته في مدينة كييف الأوكرانية في 26 مايو الجاري.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إن جماهير الريدز والفريق الملكي تواجه خطرًا كبيرًا بعد تهديدات عمال الشركة الوطنية المسئولة عن الحركة الجوية في كييف بالإضراب خلال الأسبوع المقبل، وهو ما يؤثر على وصول مئات الرحلات الجوية الخاصة بالمشجعين إلى هناك لحضور المباراة النهائية.

وأضافت الصحيفة أن إضراب وحدات التحكم يهدد حركة النقل الجوى فى كييف، مشيرة إلى أن أحد مديري الشركة أكد أن الجميع على استعداد لاتخاذ قرار الإضراب الأسبوع المقبل، على الرغم من الحدث الضخم فى البلاد باستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد.

يذكر أن جماهير ريال مدريد وليفربول تعانى بشكل كبير من إيجاد مكان للإقامة فى كييف خلال فترة إقامة نهائي دوري الأبطال، خاصة مع إلغاء العديد من الفنادق الحجز ومضاعفته لتحقيق أقصى استفادة مادية.