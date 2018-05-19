الحمار والمترو

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الحمار دليل الشرطة للإيقاع بصاحبه الحرامي

نشرت الاهرام شكوى لراكبة فوجئت بوجود كلب ضخم يجلس بجوارها بالطائرة وظلت مرعوبة ومرتبكة اكثر من عشر ساعات ، حيث كانت عائدة من امريكا .. اضافة الى ان صاحب الكلب اخلاقه وتصرفاته كانت اسوأ من الحيوانات .. وعندما وصلت مطار القاهرة وشكت لما حدث جاءت الاجابة العجيبة بان امريكا تسمح بركوب الكلاب على الطائرة ( علما بان الطائرة تتبع مصر للطيران !!)
واثناء ركوبى المترو فى ايطاليا روى لى صديقى العزيز محمد الشيخ ما حدث بالمترو بالامس القريب ، حيث ركب المترو قروى مصرى وهو يحمل معه " معزة " ربما انتظارا لعيد الاضحى
وما ان شاهده الركاب حتى تملكهم التعجب والدهشة وعلى الفور جاء رجل الشرطة اذ يبدو انه ممكن للراكب الاتصال لاحضاره ، فقام بتحرير محضر وتوقيع غرامه على القروى المصرى
ولاحظ القروى المصرى ان العربة بها كلاب كثيرة بصحبة الركاب فأخذ يحتج .. ولانه لا يعرف لغة اجنبية فأخذ يشير على الكلاب وعلى المعزة  صائحا متعجبا من التفرقة والكيل بمكيالين : هو . هو .. ييس ...ما . مأ . نو ؟.. وأخذ يكررها .. هو هو ييس ... مأ مأ   نو ؟
وضج الركاب بالضحك واخذوا يرددوا مثله .. هو . هو . ييس ... مأ . مأ . نو ... حتى تحولت الى اغنية .. وقاموا بالتقاط صور تذكارية مع المعزة
وفطس الشرطى من الضحك ، واقتنع بمنطقه وقام بالغاء المحضر !
متهيألى  لو عرف وزير النقل عندنا بحكاية ركوب المعزة فى المترو سيقوم بعقد مؤتمر صحفى على الفور ، ويعلن فيه موافقته على ركوب الحمير ايضا ، قائلا : سوف نقوم بمضاعفة جديدة لاسعار التذاكر ، والسبب لا يرجع الى ( الحمار ) ولكن لزيادة اسعار السولار والبرسيم ! 

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