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طبيب ينقذ طفلة ابتلعت بطارية ساعة

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إنقاذ

فتاة

بلع

بطارية ساعة

لجأت الأم لأقرب مستشفى قريب منها لإنقاذ ابنتها التي ابتلعت بطارية ساعة صغيرة، وظلت في معدتها لمدة يومين، حيث كان سبب تأخرها في إسعاف ابنتها نصيحة من أشخاص مجهولين عبر موقع "الفيس بوك"، حيث نصحها العديد من الأشخاص بعدم القلق، وابنتها بخير حال، وإن الأمر لا يستدعي استشارة الطبيب.

"البنت جاتلي بترجع دم وحرارتها عالية.. وعندها تسمم" هكذا وصف الطبيب  أحمد أمين استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة على صفحته الشخصية على "الفيس بوك" حالة الفتاة التي جاءت له في المستشفى بعد أن تركتها الأم لمدة يومين وفي معدتها بطارية ساعة.

ويُكمل الطبيب "إنه حينما ابتلعت الفتاة البطارية طلبت الأم عبر نشر رسالة تسأل فيها النصيحة "ماذا أفعل؟" على "الفيس بوك" وكانت الردود مؤسفة وهي السبب في الكارثة وتدهور حالة الفتاة، فقد جاءتها العديد من الردود تنصح بترك الفتاة لأن الأمر غير مقلق وأن البطارية ستخرج "لوحدها" مع الفضلات".

بعد أن تم الكشف عليها؛ اتضح أن هناك ثقباً في معدة الفتاة، والسبب أن البطارية تحللت وتسرب منها سائل كيميائي مُضر، وتفاعل مع جدار الأمعاء. ولولا تأخر الأم في علاجها، كان يمكن اللجوء إلى عمل منظار ومن ثم سحب البطارية من داخل جسمها.

وفي محاولة لإنقاذ حياة الفتاة؛ تم نقلها إلى غرفة العمليات لعمل استكشاف وغسيل.

ونبه الدكتور أحمد أمين -عبر صفحته- على عدم اللجوء إلى أشخاص غير متخصصين وسؤال الطبيب خاصة في الحالات الحرجة مثل ابتلاع الأجسام الغريبة مثل العملات المعدنية والدبابيس مضيفًا: "الآن أصبح الأمر للوصول لطبيب سهلًا جدًا بكافة وسائل الاتصال".


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