  • السبت 19 مايو 2018
  • بتوقيت مصر05:19 م
بحث متقدم
بالفيديو.. حشرات ذكية للعثور على الناجيين بين الأنقاض

الصحة تكشف حقيقة الحشرات القاتلة بالمعادي

حبس شرطي لتقاضيه 5 جنيهات رشوة

حبس معاون مباحث قسم أول مدينة نصر

مجلس الامن

صفعة دبلوماسية لأمريكا

رامون دياز

"دياز" مديراً فنيا للنادي الأهلي

دار ايتام

بالصور.. حفلة تعذيب لأطفال بدار أيتام "الرشاد"

صلاح ورونالدو

تهديدات بإلغاء نهائي ليفربول والريال

الامير هاري

بث مباشر.. حفل زفاف الأمير هاري على الفنانة "ماركيل"

إعلان الفراخ لعمرو خالد

شاهد.. موجة سخرية من عمرو خالد .."للصائم فرختان"

صورة الخبر

مركز دولي: "صلاح" يتفوق على كريستيانو

الدكتور محمد نور فرحات

فرحات للأحزاب السياسية: "اسكتوا تنعموا"

في واقعة هروب «عصابة علي بابا»

حبس معاون مباحث قسم أول مدينة نصر

قضايا وحوادث

حبس شرطي لتقاضيه 5 جنيهات رشوة
ارشيفية

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

تطورات جديدة فى قضية هروب عصابة "البروفيسور"

#

سر السيدة الغامضة التي ساعدت عصابة "علي بابا" على الهرب

#

تعرف علي حيل هروب عصابة الـ 100 مليون جنيه

#

تشكيل عصابي إفريقي يعترف بسرقة شقق طلاب الأزهر بالإكراه

الداخلية

تجاوزات

حبس

هروب

عصابة علي بابا

أمرت نيابة مدينة نصر الكلية، بحبس معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، واثنين آخرين من أمناء الشرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى في واقعة هروب ثلاثة من أعضاء «عصابة الأردنيين» والمعروفة إعلاميا بـ«مغارة علي بابا».

كشفت التحقيقات إن معاون مباحث القسم، برتبة نقيب، كلف  بمأمورية امنية بترحيل المتهمين من وإلى قسم الشرطة تحت قيادته، لتأمر النيابة بحبسه واثنين من أمناء الشرطة المكلفين بحراسة المتهمين.

وتستمع النيابة لأقوال باقي أفراد عصابة «على بابا» للوقوف على الطريقة التي فر بها الجناة هاربين، كما تستمع لأقوال القوة الأمنية المكلفة بحراسة المتهمين.

يذكر أن مساء ليلة الخميس الماضي، لاذ ثلاثة متهمين من أعضاء عصابة الأردنيين بالهرب من قسم الشرطة، وسط غفلة من قوات الأمن، لتفتح النيابة تحقيقاً موسعاً في الحادث، وتقرر ضبط وإحضار المتهمين الهاربين وتفريغ كاميرات المراقبة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل مصر دولة فقيرة بالفعل ؟

جمال سلطان

الاستثمار الاقتصادي لجسد المرأة

محمود سلطان

سعادة الشعب لا تحتاج لآبار بترول

فراج إسماعيل

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

(لماذا لم تنزل رسالات السماء على أناس متحضرين!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» الصحة تكشف حقيقة الحشرات القاتلة بالمعادي
» حبس معاون مباحث قسم أول مدينة نصر
» السفير البريطاني بتركيا لن ننقل سفارتنا إلي القدس
» صفعة دبلوماسية لأمريكا
» "والي" توجه فريق التدخل السريع للتحقيق فى واقعة أيتام "الرشاد"
» ترامب: أوباما جند مخبرين فى حملتى الرئاسية
» فريق طبى ينقذ طفلا اخترق رأسه سيخ حديدي
» بالفيديو.. أجمل هدف فى "البريميرليج" بأقدام عربية
» انفجار أسطوانة غاز داخل مخبز فى بولاق
» بالفيديو.. الاعتداء علي ريم البارودي في الشارع
» قراءة القرآن في المنام "مكانة وعلو"

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • مغرب

    06:51 م

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
السادات ومبارك
نادر بكار
حلاقة "مدينة نصر"
حادث قطار الصعيد "أرشيفية"
رؤساء مصر (أرشيفية)