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مصرع شخصان في حادث إطلاق رصاص بألمانيا

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الإرهاب

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ألمانيا

قتل

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لقي شخصان مصرعهما في حادث إطلاق نار بمنطقة ساربروكين  في ألمانيا .

فيما صرحت السلطات الألمانية بأنها  اعتقلت السلطات منفذ الهجوم وسنوافيكم بالتفاصيل..


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