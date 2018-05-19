» "الصحة": مصرع وإصابة 16 شخصًا في حادث مروري

19 مايو 2018 - 09:58 م

أعلنت وزارة الصحة والسكان مساء اليوم، السبت، مصرع شخصين وإصابة 15 آخرين في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نقل بطريق "الإسكندرية - رشيد الصحراوي" اتجاه رشيد مركز كفر الدوار، محافظة البحيرة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ9 سيارات إسعاف مجهزة نقلت حالتي الوفاة والمصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام.

وأشار إلى أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسور بالساق، والفقرات العنقية، وكسور وجروح قطعية وسحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.