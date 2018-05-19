» شروط «البدري» لتدريب النجم الساحلي

19 مايو 2018 - 10:03 م

دخلتن إدارة نادي النجم الساحلي، في مفاوضات جادة مع حسام البدري، المدير الفني السابق للأهلي، لتدريب الفريق التونسي، في الفترة المقبلة.

وأكدت الصحيفة التونسية، أن البدري حدد 3 شروط من أجل الموافقة على تدريب النجم الساحلي، في الموسم الجديد، بعدما تلقى اتصالات من مسئولي النادي التونسي.

الشرط الأول متعلق ببعض الأمور المالية الخاصة براتبه الشهري ومكافآت الفوز بالدوري ومواصلة المشوار في دوري أبطال إفريقيا، أما الشرط الثاني فهو منحه الصلاحيات الكاملة في تشكيل الجهاز المعاون له.

أما الشرط الثالث وفقا لصحيفة الشروق التونسية فهو "شرط جزائي في العقد يسمح له بالرحيل"، ومن المنتظر أن يحسم البدري مفاوضاته مع النجم الساحلي عقب قضائه إجازة قصيرة في كندا مع أسرته.

وأنهى النجم الساحلي بطولة الدوري في المركز الثالث برصيد 47 نقطة من 26 مباراة، وفي دوري أبطال إفريقيا، يحتل المركز الأول في مجموعته الرابعة برصيد 4 نقاط من مباراتين.