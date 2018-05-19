» بالفيديو.. فياريال يخطف تعادلًا مثيرًا من الريال

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المصريون

فياريال

خطف فريق فياريال تعادلًا مثيرًا من ريال مدريد، بهدفين لكل منهما، فى المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب «لا سيراميكا»، ضمن منافسات الجولة الـ38 من الدوري الإسباني.

افتتح النجم الويلزى جاريث بيل أهداف ريال مدريد فى الدقيقة 11 من تسديدة قوية زاحفة على يمين حارس فياريال الذى فشل فى التصدى لها.

ونجح النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو فى إضافة الهدف الثانى للنادى الملكى بالدقيقة 32 من ضربة رأسية رائعة مستغلا عرضية الظهير الايسر البرازيلى مارسيلو.

سجل روجير مارتينيز الهدف الأول لفريق فياريال بالدقيقة 71 من تسديدة قوية فشل لوكا زيدان حارس ريال مدريد فى التصدى لها، قبل أن يخطف صامويل كاستييخو هدف التعادل لفريق الغواصات الصفراء بالدقيقة 85 من زمن المباراة.

وشهد اللقاء مشاركة النجم السعودى سالم الدوسرى للمرة الأولى مع فريق فياريال، وهو المعار من صفوف فريق الهلال منذ شهر يناير الماضي.

بهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده للنقطة 76 فى المركز الثالث، بينما فياريال للنقطة 61 فى المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى الإسبانى الذى يتصدره فريق برشلونة برصيد 90 نقطة، وحسم لقب البطولة لصالحه للمرة 25 فى تاريخه.

ويعتبر لقاء فياريال البروفة الأخيرة لريال مدريد قبل المواجهة المرتقبة أمام فريق ليفربول بقيادة النجم المصرى محمد صلاح فى المباراة النهائية لدورى أبطال أوروبا والمقرر لها يوم السبت 26 مايو الحالى على ملعب "الأولمبى"، فى كييف الأوكرانية.


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