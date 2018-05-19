«عفو الرئيس» يعيد الحديث عن المصالحة مجددًا

19 مايو 2018 - 11:16 م

أثار العفو الرئاسي الصادر الأربعاء الماضي، والذي شمل الإفراج عن 322 شخصًا، غالبيتهم من المحسوبين على "الإخوان المسلمين"، توقعات باحتمالية حدوث انفراجة فيما يتعلق بملف المصالحة، في أعقاب صدور دعوات في الآونة الأخيرة على لسان شخصيات مقربة من السلطة من أجل التوصل إلى اتفاق للخروج من الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من 5 سنوات.

ويقول خبراء في الحركات الإسلامية، إن "الجماعة تعاني من مزايدات كبرى داخلها، تمنعها من الإعلان بشكل مؤسسي عن الانخراط في عملية المصالحة، حرصًا منها على تماسكها، وعدم تفكيكها، في ظل أصوات رافضة لفكرة المصالحة من الأساس".

وأطلق الدكتور كمال الهلباوي، القيادي السابق بجماعة "الإخوان"، مبادرة تهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013، قائلاً إنها ترمي إلى تحقيق السلام المجتمعي مع الجميع وليست مع الإخوان فقط.

ويقترح الهلباوي تشكيل ما أسماه "مجلس حكماء يضم شخصيات عربية ودولية مشهود لها بالنزاهة، لقيادة وساطة تاريخية في مصر، تنهي حالة الصراع القائمة بين نظام الحكم والمعارضة، وفي مقدمتهم الإخوان، والتأسيس لمصالحة وطنية شاملة لا تستثني أحدًا إلا أهل العنف والإرهاب".

وقال سامح عيد، الباحث في الحركات الإسلامية، إن "شمول قرار العفو لعدد من أعضاء الإخوان، لم يكن الأول من نوعه، فقد سبق العفو عن العشرات من قبل، خاصة وأن السجون المصرية لن تتحمل هذا الكم الهائل من المحبوسين داخلها، بالإضافة إلى أن بعضًا منهم انتهت مدة حبسه بالفعل، وتحاول السلطة أن تكسب ود هؤلاء عن طريق التفاوض معهم، والحصول على إقرار توبة منهم".

وأضاف عيد لـ"المصريون": "قادة جماعة الإخوان المسلمين لديهم رغبة هائلة في التقدم بخطى كبرى إزاء ملف المصالحة، ويطلقون بالونات اختبار لقواعدهم، لتحسس قبولهم المصالحة من عدمه، إلا أن الهجوم الشديد من قبل بعض المتشددين والمتضررين بشكل واضح من السلطة داخل الجماعة، يجعلهم يتراجعون خطوة إلى الخلف، خاصة وأن الجماعة وقادتها ينظرون إلى الحفاظ على الجماعة، أكثر ما ينظرون إلى مصلحة ترابط النسيج الوطني، وهذه المعضلة الأساسية".

وقال خالد الزعفراني، القيادي الإخواني السابق، الباحث في الحركات الإسلامية، إن "الدفعة الأخيرة من المفرج عنهم، والتي ضمت العديد من أعضاء الإخوان، لم تكن الأولى، وإنما سبقها صفقات بين جهات أمنية وقيادات الجماعة المتواجدين بتركيا توجت بالإفراج عن العديد من أعضاء الجماعة بالسجون".

وأشار إلى أن "هناك صفقات أخرى سيتم عقدها خلال الفترة المقبلة، وستتضمن الإفراج عن أسماء وعدد أكبر في الدفعة المقرر الإفراج عنها في عيد الفطر المقبل".

وأضاف لـ"المصريون": "جماعة الإخوان تعانى من مزايدات بداخلها، تمنعها من عقد صفقات علنية، أو إبداء تأييدها للمصالحة، بسبب تصدعات كبيرة بداخلها، تجعل القادة يتخوفون على مستقبل الجماعة من التفتت والانهيار الداخلي، والذي من الصعب لملمة جراحه".

واستدرك: "من ثم تعمل الجماعة على استمرار الوضع على ما هو عليه، مع عقد صفقات سرية مع السلطة في مصر، يسمح للموجودين داخل السجون بالخروج مرة أخرى إلى النور، والعيش بطريقة كريمة، دون إثارة أي إزعاج للنظام".

وأكمل: "حركات العنف المسلحة، التي كانت مرتبطة بجماعة الإخوان، مثل لواء الثورة، وحسم، وغيرهما، تم حلها تقريبًا، على ضوء هذه الاتفاقات، إلى جانب توقف كافة مظاهر الاعتراض والتظاهر من قبل أعضاء الجماعة في مصر، أثناء الأحداث المهمة، ومن ثم تقابل السلطة هذه الإجراءات بالإفراج عن أعضاء الجماعة".