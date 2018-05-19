زواج الأمير "هاري" يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

19 مايو 2018 - 11:29 م

سيطر حفل زواج الأمير البريطاني هاري، والأميرة ميجان ماركل، على اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وعلى المستوى العالمي.

ففي مراسم زفاف ملكي، أُعلن رسميًا عن زواج الأمير هاري والأميرة ميجان، بعدما تبادل الثنائي العهود والخواتم خلال مراسم أضف بريق هوليوود على عائلة مالكة يمتد تاريخها لألف عام.

وكتب مطر الأحمدي، في تغريدة له على "تويتر"، قائلًا: "هاري وميغان... يوم مشهود في تاريخ العائلة المالكة البريطانية... العرش وصل للملكة إليزابيث بسبب عدم قبول زواج عمها الملك ادوارد الثامن من أميركية مطلقة.. اليوم باركت حضوريا زواج حفيدها من أميركية مطلقة وامها من أصل أفريقي".





وقال فيصل القاصم في تغريدة له: "شاهدت اليوم حفل زفاف الامير هاري ابن ولي عهد بريطانيا.تقاليد عظيمة ورائعة ومبهرة. ثلاثة ارباع الحفل أناشيد ومواعظ دينية.وقد كان رجال الدين نجوم الحفل بامتياز، بينما عندنا جعلوا من المأذون في الأفلام العربية مادة للسخرية والضحك.. حفلات أعراسنا تبدأ بالرقص... وتنتهي بالرقص..والنقص".

وغردت ناشطة تدعى "حنان مساعد" قائلة: "الأمير هاري فرض على أهله "التقليدين جداً" الزواج من الممثلة الأمريكية ميغان ماركل، فهي مطلقة، وتكبره بثلاث سنوات، ممثلة، وليست من أصله ولا فصله، ورُغم هذا تزوجها ولم يقف أمام ارداته أي معوق..درس مهم لكل من يتحجج بالظروف والعوائق. #الزفاف_الملكي".



