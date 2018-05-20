» "حسام حسن" يكشف تفاصيل مثيرة حول طرده بنهائي الكأس

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المصريون

الزمالك

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حسام حسن

كشف حسام حسن، مهاجم فريق سموحة، عن كواليس طرده خلال مواجهة الزمالك، على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، في نهائي بطولة كأس مصر.

وأوضح حسام حسن، خلال لقائه بحلقة السبت من برنامج «المدرج»، الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد عبر قناة dmc sports ، أنه لم يبدر منه أي شيء يستحق عليه الطرد، معلقًا: «لم يخرج مني أي لفظ مسيء تجاه محمد فاروق، فقط قلت له بالراحة علينا شوية ده نهائي كأس، وقالي لو ماسكتش هطردك، وأنا رديت عليه وقولتله لو طردتني هطلع أتكلم في الإعلام».

وتابع: «لم أقصد إثارة جماهير الزمالك، بعد الهدف، ولم أقلد مؤمن زكريا كما يدعي البعض، لأنني أحترم جماهير القلعة البيضاء كثيرًا خاصة أنهم كانوا يدعموني طوال الفترة الماضية».

واختتم: «تعرضت للسباب لحظة خروجي من الملعب من جمهور نادي الزمالك، وطالبت جمهور سموحة بالتشجيع بعد طردي من الملعب».

وخسر سموحة من الزمالك بركلات الترجيح 5-4، في المباراة التي جمعتهما، الثلاثاء الماضي، على ملعب الجيش ببرج العرب بنهائي كأس مصر، بقيادة الحكم محمد فاروق، وعاونه الثنائي أيمن دجيش ومحمود أبو الرجال، محمد معروف حكمًا رابعًا، وكل من طارق سامي ومحمد الصباحي حكمًا خامسًا، وجمال صدقي مراقبا للحكام.

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