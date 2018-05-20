«قدامى الأهلي» يهزم الزمالك بخماسية

20 مايو 2018 - 12:51 ص

فاز قدامى الأهلى على الزمالك، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، السبت، فى افتتاح الدورة الرمضانية السنوية لنادى الصيد.

وقاد الفريق الأبيض فى هذه المواجهة كل من جمال حمزة وأسامة نبيه ومحمد أبو العلا وأحمد عبد الله ومحمود فتح الله وكريم حسن شحاتة ووائل القبانى، بينما لعب الأهلى بتشكيل مكون من، وليد صلاح الدين ومحمد فاروق وياسر ريان وأحمد بلال وهادى خشبة ومحمد عمارة وخالد بيبو وأحمد حسن.

وسجل خماسية الأهلى أحمد حسن "هاتريك"، وهشام حنفى "هدفين"، فيما سجل ثلاثية الزمالك محمد أبو العلا وأسامة نبيه ووائل القبانى.

وشهد افتتاح الدورة حضور محسن طنطاوى رئيس نادى الصيد، بجانب عدد من نجوم الكرة القدامى أمثال طارق يحيى وأحمد حسام ميدو.