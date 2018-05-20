  • الأحد 20 مايو 2018
  • بتوقيت مصر09:10 ص
بحث متقدم
صفقة القرن

"أسوشيتد برس" تحدد بدقة موعد تنفيذ صفقة القرن

صلاح

صلاح يسخر بشكل لاذع من الحضري .. لماذا؟

هشام طلعت

بلبلة بسبب نبوءة اقتصادية مرعبة نُسبت لهشام طلعت مصطفى

التراويح

زلة لسان لمسيحي قال إنه يصلي التراويح تشعل "فيس بوك"

كلوب

تصريح صادم من مدرب ليفربول عن محمد صلاح

إعلان برنامج "رامز تحت الصفر"

ناقد فني يكشف معلومة هامة عن مقلب رامز

عمرو خالد

أول تعليق لـ"عمرو خالد" على أزمة إعلان "الفراخ"

برلماني :"قانون الصحافة والإعلام من أولويات البرلمان"

تحركات برلمانية لحرمان «الإخوان» من دخول البلاد

كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي

قائمة عفو رئاسية جديدة قبل عيد الفطر

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

الكشف عن محاولة لاغتيال «أردوغان»

بالفيديو..

آمنه نصير تكشف الحكم الشرعي للزواج في رمضان

الحياة السياسية

آمنة نصير: الرئيس يهتم بـ"طلاق" المصريين
آمنة نصير: الرئيس يهتم بـ"طلاق" المصريين

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

تهريج رامز واسفاف محمد رمضان

#

هجوم ناري من "الإبراشي" على محمد رمضان

#

ما معنى رمضان كريم؟

#

معلومات مهمة عن موقف مصر القانونى من سد النهضة

قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، إن الزواج في شهر رمضان، ليس محرمًا ولكنه غير مستحب، على حد تعبيرها.
وأضافت «نصير»، خلال لقائها ببرنامج «نظرة»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مع الإعلامي حمدي رزق، مساء السبت، أنه يفضل للشباب المقبل على الزواج انتظار انتهاء شهر رمضان، والزواج بعده أو أثناء عيد الفطر.
وتساءلت: «لماذا يضع الشباب نفسه أمام هذا الاختبار؟»، متابعة: «إنه بإمكانهم إتمام الزواج بعد شهر رمضان وأثناء عيد الفطر».


 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل مصر دولة فقيرة بالفعل ؟

جمال سلطان

الاستثمار الاقتصادي لجسد المرأة

محمود سلطان

تهريج رامز واسفاف محمد رمضان

فراج إسماعيل

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

(لماذا لم تنزل رسالات السماء على أناس متحضرين!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» خطأ إخراجي ساذج بمسلسل "نسر الصعيد" يثير سخرية كبرى
» هكذا سخر نجم مسرح مصر من زميله بعد اصطياده من رامز جلال
» الإمام الأكبر: العقيدة تكون باطلة في هذه الحالة
» آمنه نصير تكشف الحكم الشرعي للزواج في رمضان
» سمير صبري يبكي على الهواء بسبب هذا الأمر
» رمضان.. «طاقة قدر» لهؤلاء
» بالصور.. كارثة إنسانية بسبب مصاعد مستشفيات جامعة طنطا
» "حسام حسن" يكشف تفاصيل مثيرة حول طرده بنهائي الكأس
» مصرع وإصابة 3 في حادث إطلاق نار بأمريكا
» محمد صلاح.. يلعب.. وغيره «يكسب»
» ننشر نص البيان الختامي لقمة إسطنبول بشأن القدس

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"
الملك فاروق وجمال عبدالناصر والسادات ومبارك
السادات ومبارك
نادر بكار
حلاقة "مدينة نصر"