ناقد فني يكشف معلومة هامة عن مقلب رامز

20 مايو 2018 - 04:25 ص

علق الناقد الفني طارق الشناوي، على خدعة «كوبر» مدرب المنتخب المصري، التي يؤديها الفنان رامز جلال في برنامجه الرمضاني هذا العام «رامز تحت الصفر»، قائلًا: «اشتغالة مشتركة بين النجوم والبرنامج والجمهور جزء من الاشتغالة».



وأضاف «الشناوي»، في لقائه ببرنامج «ساعة من مصر»، المذاع عبر فضائية «الغد»، أمس السبت، أن جميع الفنانين على علم بحقيقة المقالب التي تذاع في هذه البرامج، موضحًا أن هناك بعض المؤشرات التي توضح حقيقة المقلب، رغم استغلال شخصية شهيرة كوسيط بين الفنان والبرنامج مثل الكابتن مجدي عبد الغني.

