تصريح صادم من مدرب ليفربول عن محمد صلاح

أحمد عادل شعبان
قلل يورجن كلوب - المدير الفني لفريق ليفربول - من إمكانية مقارنة نجمنا المصري محمد صلاح بكريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد ، ملمحًا أن المقارنة ليست في صالح صلاح .
وقال كلوب تعليقا على المقارنة بين النجمين : "محمد صلاح قدم موسمًا رائعًا ، لكن رونالدو قدم 15 موسم بنفس هذا المستوى الرائع وسجل ما يقارب 47 ألف هدفا .. ويحقق أرقامًا مجنونة ".
وأضاف: "ميسي و رونالدو دائمًا ما يتواجدا في الأوقات الصعبة واللحظات الأخيرة ليصنعا الفارق .. وهذا أصعب شيء في كرة القدم".
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