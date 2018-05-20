  • الأحد 20 مايو 2018
  • بتوقيت مصر09:08 ص
بحث متقدم
صفقة القرن

"أسوشيتد برس" تحدد بدقة موعد تنفيذ صفقة القرن

صلاح

صلاح يسخر بشكل لاذع من الحضري .. لماذا؟

هشام طلعت

بلبلة بسبب نبوءة اقتصادية مرعبة نُسبت لهشام طلعت مصطفى

التراويح

زلة لسان لمسيحي قال إنه يصلي التراويح تشعل "فيس بوك"

كلوب

تصريح صادم من مدرب ليفربول عن محمد صلاح

إعلان برنامج "رامز تحت الصفر"

ناقد فني يكشف معلومة هامة عن مقلب رامز

عمرو خالد

أول تعليق لـ"عمرو خالد" على أزمة إعلان "الفراخ"

برلماني :"قانون الصحافة والإعلام من أولويات البرلمان"

تحركات برلمانية لحرمان «الإخوان» من دخول البلاد

كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي

قائمة عفو رئاسية جديدة قبل عيد الفطر

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

الكشف عن محاولة لاغتيال «أردوغان»

بلبلة بسبب نبوءة اقتصادية مرعبة نُسبت لهشام طلعت مصطفى

آخر الأخبار

هشام طلعت
هشام طلعت

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

"قليوب" أول أيام رمضان بدون غاز

#

نبوءة اقتصادية مرعبة لـ"أبو عرايس": اربطو الأحزمة

#

تفاصيل ليلة مرعبة عاشتها إعلامية شهيرة

#

إعلامية: "إحنا لسه بنسأل ندخل التواليت بأى رجل"

هشام طلعت مصطفي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي نبوءة اقتصادية مرعبة وردت في حساب منسوب لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بخصوص سوق العقارات .

وقال "مصطفى" في النبوءة المزعومة : "ردا على رسايل كثيرة واستفسارات أكثر .. سوف يتم الإعلان عن مشروعنا بالعاصمة الإدارية بعد العيد إن شاء الله .. العقار في مصر سوف يرتفع بعد العيد بما لا يقل عن 25 % وهذا في غير صالح المطورين وخاصة المطورين الجدد ، فالأسعار سوف تكون غير منطقية لشريحة كبيرة من الشريحة المستهدفة لكن الزيادة المتوقعة ليست اختيارًا للأسف الشديد .. فالأسعار بصفة عامة بعد العيد سوف تزيد من 60 إلى 70 % .. هذه الزيادات سوف تؤثر علينا ".

وتسببت هذه التدوينة المزعومة في قلق وبلبلة على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث قال أحد الحسابات الناشرة للتدوينة : "تخيل ان هشام طلعت مصطفى صاحب الكيان الأضخم فى مصر و صاحب أكبر محفظة أراضى شايف اللى جاى كدة و بيتكلم بالنبرة دى أمال الناس العادية هتعمل إيه".

قبل أن يخرج "طلعت مصطفى بتصريحات لموقع "مصرواي" ليؤكد فيها أن الحساب الذي نشر هذا الكلام مزيف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل مصر دولة فقيرة بالفعل ؟

جمال سلطان

الاستثمار الاقتصادي لجسد المرأة

محمود سلطان

تهريج رامز واسفاف محمد رمضان

فراج إسماعيل

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

(لماذا لم تنزل رسالات السماء على أناس متحضرين!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» خطأ إخراجي ساذج بمسلسل "نسر الصعيد" يثير سخرية كبرى
» هكذا سخر نجم مسرح مصر من زميله بعد اصطياده من رامز جلال
» الإمام الأكبر: العقيدة تكون باطلة في هذه الحالة
» آمنه نصير تكشف الحكم الشرعي للزواج في رمضان
» سمير صبري يبكي على الهواء بسبب هذا الأمر
» رمضان.. «طاقة قدر» لهؤلاء
» بالصور.. كارثة إنسانية بسبب مصاعد مستشفيات جامعة طنطا
» "حسام حسن" يكشف تفاصيل مثيرة حول طرده بنهائي الكأس
» مصرع وإصابة 3 في حادث إطلاق نار بأمريكا
» محمد صلاح.. يلعب.. وغيره «يكسب»
» ننشر نص البيان الختامي لقمة إسطنبول بشأن القدس

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"
الملك فاروق وجمال عبدالناصر والسادات ومبارك
السادات ومبارك
نادر بكار
حلاقة "مدينة نصر"