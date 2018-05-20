خبير سياسى يطالب مدير "الأورمان" بالاعتذار لفقراء مصر

20 مايو 2018 - 10:04 ص

طالب الدكتور أحمد عبد ربه، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، رئيس جمعية الأورمان بمصر للأعمال الخيرية اللواء ممدوح شعبان بتقديم الاعتذار إلى جموع الطبقات التي تعانى الفقر فى محافظات الجمهورية، وذلك نتيجة لتصريحاته المثيرة للجدل خلال مشاركته فى مؤتمر الشباب الأخير وقال فيها: "أنا هقول على مسئوليتى مفيش حد فقير فى مصر".

وأضاف عبد ربه خلال مقاله الذى نشر بالشروق تحت عنوان "اعتذار لفقراء مصر": "بالقطع يوجد فقراء فى مصر وهذا مثبت ليس فقط بالأرقام ولكن أى زيارة لأى قرية أو حتى مكان ناءٍ بالقرب من القاهرة أو حتى فى قلب القاهرة، ستكشف بسهولة عن عدد الفقراء المتعففين".

ومضى: "وبغض النظر عن حجم الضرر الذى قد يصيب هذه المنظمات من جراء هذا الكلام وهو ما يتطلب اعتذارًا واضحًا من هذا القائل ومننا جميعا لفقراء مصر على هذه الظروف الصعبة التى يمرون بها ويتنكر آخرون لها ويقابلها آخرون باستهتار وبلادة سياسية منقطعة النظير".