الكنيسة: مسلسلات رمضان تزدرى الدين المسيحى‎

20 مايو 2018 - 10:13 ص

قال عادل شفيق، أمين الخدمة بكنيسة مار جرجس، إنه ضد تجسيد أي شخصية دينية، وهي ترتدي زيًا مسلمًا أو مسيحيًا.

وأضاف شفيق، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "العاشرة مساءً"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن تجسيد نصاب يرتدى ملابس رجل دين مسيحي في دراما رمضان أمر لا يليق وغير مقبول، سواء لرجال الدين المسلمين أو المسيحيين، لافتا إلي أنه: "لا يليق برجال الذين نتعلم منهم الفضيلة يتعمل فيهم كدا.. رجل الدين المسيحى يختار بكل عناية ويمثل شخص السيد المسيح على الأرض.. والفن ميعملش كدا برجل الدين".

وأكد أن ما حدث فى مسلسل "خفة يد"، يعد ازدراء للأديان، سواء المسلم أو المسيحي، لأن ما حدث ازدراء للقرآن والإنجيل، مشددًا أن: "كلمة قسيس لم تذكر فى الإنجيل ولكنها ذكرت فى القرآن الكريم.. ورجال الدين يعلمون الفضيلة".

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