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بالفيديو..

تعرف على الكلمة البذيئة من هاري لـ"ميجان" بحفل الزفاف

عرب وعالم

هاري
هاري

عمرو محمد-متابعات

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هاري

ميغان

فرح ملكي

تداولت الكثير من وسائل الإعلام العالمية خاصة البريطانية، تفاصيل ليلة الزفاف الملكي بين الأمير هاري وعروسته الممثلة الأمريكية ميجان ميركل، في الوقت الذي توقفت فيه وسائل الإعلام عن كلمة تلفظ بها "هاري" لعروسته "ميجان" يعتقد أنها بذيئة.

ورصدت كاميرات الحفل، تحدث هاري لميجان ووصفها بالجميلة، ثم بعد لحظات قال كما يلاحظ من حركة شفاهه: "I'm Sh*tting It "، وكان من اللافت استخدام الكلمة البذيئة للدلالة على ما يقصد.

شاهد الفيديو من هنا..

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