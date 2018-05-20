» سؤال جرىء من بسمة وهبة لـ سمير صبرى

20 مايو 2018 - 10:48 ص

أحرجت الإعلامية بسمة وهبة، الفنان سمير صبري، بسؤالها قائلة: "الناس كانت قالت إنك ملكش في الستات بسبب عدم زواجك".

ورد "صبري"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" قائلا: "شائعات مصدرها الحاقدون، وخلي إللي يقول يقول، بسمع الشائعات من هنا وأخرجها من هنا"، موضحًا أنه كان له علاقات كثيرة مع نجمات من الوسط الفني، ولكن لم يعلن عنها.

وتابع: "الفاشل يحاول إفشال الناجح في المجتمع الشرقي عن طريق الشائعات".

ونوه بأنه قلد الراحل محمد عبد الوهاب، عندما نصحه، قائلًا: "اوعى تسمع حد بيجيب سيرتك وتعلق عليه، سيبه يهري بينك وبين نفسه، ولو حد حدفك بطوبة اوعى توطي تاخدها، امشي وسيبه يوطي وهو عمره ما هيحصلك".