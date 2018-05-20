  • الأحد 20 مايو 2018
  • بتوقيت مصر11:09 ص
بحث متقدم
عمرو خالد

القصة الكاملة للهجوم على عمرو خالد بسبب "الدجاج"

بالصور.. صلاح يشارك فى فوز ليفربول على هدرسفيلد

ليفربول يستعد لـ"صفقة عربية" بـ60 مليون يورو

كنيسة

الكنيسة: مسلسلات رمضان تزدرى الدين المسيحى‎

إمام التراويح بدون مصلين

إمام التراويح يؤدي الصلاة بدون مصلين..لهذا السبب

الدولار

أسعار الدولار اليوم فى البنوك

صفقة القرن

"أسوشيتد برس" تحدد بدقة موعد تنفيذ صفقة القرن

صلاح

صلاح يسخر بشكل لاذع من الحضري .. لماذا؟

هشام طلعت

بلبلة بسبب نبوءة اقتصادية مرعبة نُسبت لهشام طلعت مصطفى

التراويح

زلة لسان لمسيحي قال إنه يصلي التراويح تشعل "فيس بوك"

كلوب

تصريح صادم من مدرب ليفربول عن محمد صلاح

بالفيديو..

القصة الكاملة للهجوم على عمرو خالد بسبب "الدجاج"

آخر الأخبار

عمرو خالد
عمرو خالد

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

شاهد.. موجة سخرية من عمرو خالد .."للصائم فرختان"

#

سؤال جريء من "أديب" يحرج نيللي كريم

#

"أديب" يفتح النار على فاروق الباز لهذا السبب

#

تامر حسني يبكي علي الهواء

الدين

عمرو خالد

شهر رمضان

دجاح

تفاجأ الكثير من متابعي الداعية الإسلامي عمرو خالد، بفيديو نشره على صفحته الرسمية بـ"فيس بوك"، ومن بعدها تداولته جميع وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب استغلال الدين في إعلان لإحدى المنتجات الغذائية وهى "دجاج الوطنية".

وقال خالد: "أدعو متابعي أن يستعدوا لشهر رمضان الكريم، بجسد صحي جيد من خلال شراء دجاج الوطنية لأنه صحي ومفيد للجسد".

وبعد الهجوم عليه واتهامه باستغلال الدين للترويج للمنتج قدم اعتذارًا رسميًا علي صفحته الرسمية بـ"تويتر"، حيث قال، "بمنتهى الصراحة أنا آسف وخانني التعبير، أتفهم كلامى إن أنا بستغل الدين للترويج لمنتج وده غلط وغير مقبول، وأنا بقول استغفر الله العظيم".

وأوضح عمرو خالد: "أنا مش هدى مبررات وأقول إن الشركة دى بتعمل أعمال خيرية، لكن أتحمل الخطأ بالكامل وأنا المسئول عنه، أنا بقالى 20 سنة بشتغل كان فيها إنجازات وفيها أخطاء، أنا بشر أصيب وأخطئ، والله أعلم بنيتي"

في الوقت الذي واصل فيه متابعوه انتقاده بعمل هاشتاج يحمل اسم "عمرو خالد"، والذي شارك فيه الآلاف، حيث قالت علياء محمد، "عمرو خالد الشخصية الوحيدة التى كانت وما زالت تمثل شعارات الدين للتجارة فقط، ولا هو صادق فى ما يقوله".

وأضاف أخر ساخرًا: "الناس اللى ظالمة عمرو خالد، وبيقولوا عليه كان بيتاجر بالدين ابسلوتلى يا جماعة ده تاجر فراخ محترم جربت تشترى منه فراخ".

وأضاف أخر: "للصائم عند فطره فرخة لا ترد".

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل مصر دولة فقيرة بالفعل ؟

جمال سلطان

الاستثمار الاقتصادي لجسد المرأة

محمود سلطان

تهريج رامز واسفاف محمد رمضان

فراج إسماعيل

فلسطين تقول ..سنمطرها عليكم بشعلة الحجر

د. هشام الحمامي

حتى الصيام.. قرار سيادى؟!

د. حسام عقل

(لماذا لم تنزل رسالات السماء على أناس متحضرين!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» سؤال جرىء من بسمة وهبة لـ سمير صبرى
» تعرف على الكلمة البذيئة من هاري لـ"ميجان" بحفل الزفاف
» تعرضت للاضطهاد بسبب سؤال عن رئيس الجمهورية
» بالفيديو.. القبض على الشاب القافز أمام الشاحنة
» بـ"الزغاريد".. مخرجة مشهورة تستقبل فوزها بـ"كان"
» هكذا سخر "بيل جيتس" من ترامب أمام موظفيه
» تعرف علي إيرادات الزفاف الملكي في بريطانيا
» وفاة مخطط "سايكس بيكو 2"
» خطأ إخراجي ساذج بمسلسل "نسر الصعيد" يثير سخرية كبرى
» هكذا سخر نجم مسرح مصر من زميله بعد اصطياده من رامز جلال
» الإمام الأكبر: العقيدة تكون باطلة في هذه الحالة

استطلاع رأي

هل تتوقع زيادة أسعار السلع الفترة المقبلة؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:25

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
كتاب "محمد: الرسالة والرسول"
الملك فاروق وجمال عبدالناصر والسادات ومبارك
السادات ومبارك
نادر بكار
حلاقة "مدينة نصر"