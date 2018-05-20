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رئيس جزر القمر قيد الإقامة الجبرية لبيعه جنسية البلاد

عرب وعالم

أحمد عبد الله سامبي
أحمد عبد الله سامبي

وكالات

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جزر القمر

الإقامة الجبرية

أحمد عبد الله سامبي

بيع جنسية البلاد

قامت  السلطات في جزر القمر بوضع  الرئيس السابق "أحمد عبد الله سامبي" رهن الإقامة الجبرية، ، وذلك بعد أيام من استجوابه بشأن دوره في برنامج لبيع جنسية البلاد للإمارات ، والذي طالته شبهات فساد.

ويأتي وضع سامبي رهن الإقامة الجبرية بعد أسبوع من عودته من رحلة خارجية استمرت عدة أشهر.

وكان الرئيس الأسبق لجزر القمر يتخوف من اعتقاله بسبب معارضته الشديدة لإصلاحات وتعديلات دستورية يقوم بها الرئيس الحالي عثمان غزالي، ليتمكن من الاستمرار في الحكم ، كما تقول المعارضة.

من جانبها قالت  وزارة الداخلية أمس السبت إنها قررت وضع سامبي قيد الاعتقال المنزلي عقب محاولته تحريض أنصاره على الاحتجاج إثر استجوابه من قبل محققين الثلاثاء الماضي.

وكانت سلطات جزر القمر حظرت من السفر كلا من سامبي وخليفته في الحكم الرئيس إكيليلو ظنين وعشرة من كبار المسؤولين في إدارتيهما.

وقامت قوات الجيش في العاصمة موروني مساء أمس باقتحام مقر إقامة سامبي في حي فوادجو، كما منعت قوات الأمن مرافقين له من مغادرة مقر إقامته.

يذكر أن جزر القمر أطلقت في 2008 برنامجا مع دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت لتجنيس أشخاص تصنفهما الدولتان من فئة البدون، مقابل مبالغ من الأموال لاستغلالها في تنمية تلك الدولة الفقيرة التي هي عبارة عن أرخبيل من الجزر في عرض المحيط الهندي ، بحسب رويترز.

كما يأتي هذا التصعيد بسبب انتقادات سامبي لقرار الرئيس عثمان غزالي حلَّ المحكمة الدستورية، وانتهاك حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، بينما تبرر الحكومة ذلك بشبهات فساد تطول الرئيس السابق.


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