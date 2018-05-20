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طلب إحاطة للحكومة بشأن سماعات الغش بالامتحانات

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تقدم النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، والتعليم الدكتور طارق شوقى، والاتصالات المهندس ياسر القاضى، بشأن انتشار إعلانات بيع سماعات دقيقة الحجم للطلبة لاستخدامها فى الغش خلال الامتحانات.

أشار فؤاد إلى أن هذا الطلب يمثل اعتداء صارخا على القانون والآداب العامة، ويمثل دعوة للفوضى، ويتسبب فى تدنى مستوى التعليم وغياب الكفاءات، إضافة إلى تصدير صورة من التسيب فى مواجهة مثل تلك الظواهر والإعلانات العشوائية التى تؤثر على المجتمع، مطالبًا بتحويل طلب الإحاطة للجنة المختصة، لمناقشته واتخاذ ما يلزم من أجل وقف مثل هذه الإعلانات.

الطلب..


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