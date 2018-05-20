سر غياب والد زوجة الأمير هاري عن الزفاف الملكى

20 مايو 2018 - 11:47 ص

تحت عنوان "لماذا غاب توماس ماركل عن زفاف ابنته من الأمير هاري"، ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، السبب وراء غياب والد الممثلة الأمريكية، ميجان ماركل، عن زفاف ابنته الملكي، مرجعة ذلك إلى إصابته بأزمة قلبية قبل أيام قليلة من الزفاف.

وتابعت الصحيفة، في تقريرها، أن قبل وقت قليل من بدأ الزفاف، ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، أن والد الممثلة الأمريكية، توماس ماركل، لن يحضر زفاف ابنته لأسباب صحية، وأن الأمير تشارلز سيسير معها في ممر كنيسة سان جورج، وهو من سيقدمها لعريسها.

وأكدت ميجان في 17 مايو، أن والدها "للأسف" لن يكون في زفافها على الأمير هاري، وقالت "ماركل"، إنها تأمل أن يتم منحه "المساحة التي يحتاج إليها للتركيز على صحته".

ولفتت الصحيفة إلى أن والدها توماس ماركل، البالغ من العمر 73 عامًا، أراد في البداية أن يسير بابنته في ممر الكنيسة، إذ خطط "توماس" للقيام بالرحلة من المكسيك، حيث يقضي تقاعده، إلى وندسور، مكان الاحتفال.

وبدوره، قال والد ميجان إنه أصيب ببعض الألم قبل أسبوع من الزفاف وأدرك أنه ربما يكون مريضًا جدًا للقيام برحلة كهذه، وفي مساء يوم 14 مايو، قال إنه سوف يعود إلى المستشفى بعد أن عانى من آلام في الصدر.

ونوهت الصحيفة بأن توماس أراد بشدة حضور زفاف ابنته والسير بها في مر الكنيسة إلا أن الأطباء أكدوا أن حالته الصحية لا تسمح له بالسفر، بسبب الأزمة الأخيرة، التي أصابته.

وبعد وقت قليل، أفاد بأن والد ماركل خضع لعملية جراحية في القلب، وأن آماله لحضوره الزفاف كانت "عبثًا"، كما ورد أنه اعترف بأن حضوره في يوم الزفاف بات الآن "مستحيلاً"، وقال: "إن (الأطباء) سيقومون بإزالة الانسداد في الشريان ويضعون دعامة حيثما تكون هناك حاجة إليه".

وأرجع الأطباء إصابته بنوبة قلبية مفاجئة إلى أسباب عاطفية ومشاكل عائلية، إذ صرح "توماس" بأن افتقاده لابنته الكبرى، سامانتا جرانت، هو من تسبب له في ذلك.

وفي 16 مايو، ورد أن توماس خضع لجراحة "ناجحة" وكان "في حالة تأهب ومتماسك" بعد الإجراء، أصدر قصر كنسينغتون، مقر العائلة الملكية، في 18 مايو بيانا أكد فيه أن الأمير تشارلز سوف يسير بميجان في الممر.

عندما شاهد توماس حفل الزفاف الملكي، قال للصحافة الأمريكية إن ميجان تبدو "جميلة" وتمنى أن يكون هناك.

وفي السياق ذاته، اعترف توماس بأنه قد دفع مبلغ 100 ألف جنيه إسترليني؛ للحصول على صورة لزفاف ابنته من المصورين، منوهًا بأنه لا يريد إحراج والدة ابنته أو العائلة المالكة في أعقاب اعترافه.

وأظهرت لقطات التقطتها عدة صحف بريطانية اجتماع والد ميجان في مقهى للإنترنت مع مصور، إذ تم التقاطه وهو ينظر إلى صور لابنته مع خطيبها.

واختتمت الصحيفة، تقريرها، بأن والد ميجان ماركل قد أعرب عن شكره لابنته وزوجها الأمير هاري، حفيد الملكة إليزابيث، لتفهمهما حالته الصحية وغيابه عن أهم يوم في حياة ابنته، على حد قوله .