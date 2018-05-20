لاعب عربي يقترب من التواجد بجوار محمد صلاح

20 مايو 2018 - 12:43 م

اقترب نجم نادي ليون الفرنسي الجزائري نبيل فقير من التواجد مع النجم المصري محمد صلاح بـ"ليفربول" الإنجليزي.

وذكرت محطة تلفزيون "كانال بلاس" أن الصفقة اكتملت بنسبة 99%.

واقترب اسم نبيل فقير بليفربول للمرة الأولى في شهر أبريل الماضى، وأشارت محطة "كانال بلاس" إلى أن الصفقة ستبلغ قيمتها نحو 60 مليون جنيه إسترلينى.

يذكر أن نبيل فقير قائد ليون سجل الموسم الحالي 22 هدفًا في 38 مباراة، وساهم في احتلال الفريق مركزًا مؤهلاً للمشاركة فى دوري الإبطال الأوروبي الموسم المقبل.