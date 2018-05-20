» بـ"الركلات فى الرأس" الاعتداء على عمدة مدينة يونانية

20 مايو 2018 - 01:20 م

تعرض عمدة مدينة سالونيكا، ثاني أكبر مدينة في اليونان، لركلات في الرأس والرجلين علاوة على قذفه بالزجاجات الفارغة من قبل مجموعة من القوميين.

وكان قد تعرض "يانيس بوتاريس" للضرب لدى ظهوره في أحد شوارع المدينة لإحياء ذكرى "مذابح اليونانيين البونتيك" التي قتل فيها الأتراك عددًا من اليونانيين خلال الحرب العالمية الأولى.

وقد توجه "سالونيكا"، للعلاج في أحد مستشفيات المدينة عقب الاعتداء عليه بالضرب، في الوقت الذي أدان سياسيون في اليونان الاعتداء على هذا المسئول اليوناني المعروف بميوله المضادة للفكر القومي.

في الوقت الذي وصف فيه رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس منفذي الهجوم بـ"البلطجية"، حيث قال: "بلطجية اليمين المتطرف الذين لابد أن يواجهوا عاقبة أفعالهم".