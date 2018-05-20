صحفي إنجليزي يطالب ليفربول بالمحاربة لبقاء "صلاح"

20 مايو 2018 - 01:33 م

قال الصحفي الإنجليزي، بول جورست، في مقال له في صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، إن أهمية محمد صلاح لمستقبل ليفربول لا حد لها، كما أنه يمكن أن يجعل نفسه أسطورة الريدز ضد ريال مدريد، في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، في كييف، لذا على ليفربول بذل جهد أكبر لبقاء "صلاح" في الفريق لأطول فترة ممكنة.

وأكد "بول" في مقاله أهمية "صلاح" لمستقبل ليفربول، لافتًا إلى أن بغض النظر عن النتيجة ضد ريال مدريد، فإن توقيع عقد جديد مع "صلاح" سيعطي الريدز المكافأة الكاملة أو الترياق لترحيب بنتيجة المباراة، في أوكرانيا، بكل رضا.

وأشار "بول" إلى أن صفقة "صلاح" مع ليفربول، في يونيو 2017، وصفت بأنها صفقة "طويلة الأجل"، لذا يجب على الريدز استغلال الوقت المتبقى من عقد "صلاح" مع الفريق، وبذل جهد كبير لإقناعه بالتجديد، وتحسين شروطه، إذ لزم الأمر.

وأضاف أن لنجم روما السابق تأثير كبير في مساعدة يورجن كلوب على إعادة تأسيس الريدز كقوة أوروبية حقيقية في هذا الموسم.

ونوه الصحفي الإنجليزي بأن الحفاظ على هذا المركز والتألق - بالإضافة إلى توفير منافس شرس لمانشستر سيتي محليًا - سيكون التحدي لكل من يتصل بفريق ليفربول في الموسم المقبل، ولذلك فأن الريدز سيحتاج "صلاح" من أجل تحقيق تلك الأهداف.

مهما حدث في كييف يوم 26 مايو ، فإن ليفربول لديه قرار يجعله الأفضل، وهو الحفاظ على هداف الدوري الإنجليزي، بين صفوفه، وإذا تخلي عنه فمن المؤكد أنه سيتم وصفه بأنه لم يفكر، أو وقعه سريعًا.

وذكر بول جورست أن الفرعون المصري، والذي سجل 44 في جميع المباريات الدولية، سيطر هدف على عناوين الصحف منذ أول مباراة له في أنفيلد، متفوقًا بذلك على أساطير الدوري الممتاز مثل آلان شيرر وكريستيانو رونالدو ولويس سواريز في أول فترة له في النادي.

وأردف أن "صلاح" أحرز بثقة الهدف الافتتاحي في مباراة الريدز، التي انتهت 4-0 أمام برايتون الأسبوع الماضي ليحقق هدفه رقم 32 في الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم، ويفوز بجائزة الحذاء الذهبي، كهداف لدوري؛ ليحقق بذلك إنجازًا رائعًا مع ليفربول.

وكانت هذه هى النهاية المثالية لموسمه الأول في الدوري الإنجليزي مع فريق الريدز، لكن صلاح لديه فرصة أكبر لجعل نفسه أيقونة ليفربول أمام مباراته ضد ريال مدريد، السبت المقبل.

وفي السياق ذاته، علق جون ألدريج، أسطورة فريق ليفربول الإنجليزي، إن "روبرتو فيرمينو وقع عقدا جديدا في وقت سابق من هذا الشهر، وكواحد من المشجعين أحب أن أرى محمد صلاح وساديو ماني، مع الفريق، الموسم المقبل"، متابعًا: "هم السبب في أننا في نهائي دوري أبطال أوروبا وعلى حافة حمل كأس أوروبا للمرة السادسة".