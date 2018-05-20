بالصور.. لافتات لـ"السيسي" تملأ شوارع غزة

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فلسطين

السيسي

شهر رمضان

معبر رفح

وجه الشعب الفلسطيني رسائل الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد قراره بفتح معبر رفح طوال شهر رمضان المبارك.

ووضع الفلسطينيون في القطاع لافتة عليها صورة الرئيس السيسى مكتوب عليها "شكرا..مصر" و"تحيا..مصر".

يذكر ان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر توجيها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك  الخميس الماضي، للأجهزة المعنية باتخاذ ما يلزم لاستمرار فتح معبر رفح البرى طوال شهر رمضان المبارك، وذلك ضماناً لتخفيف الأعباء عن الأشقاء فى قطاع غزة.
شاهد..




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