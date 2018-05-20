كواليس نقل سفارة جديدة إلى القدس غداً

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القدس

السفارة

باراجواى

تنطلق غدا الاثنين فعاليات جديدة في القدس بنقل سفارة باراجواي أسورة بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي قام بنقل السفارة الأمريكية الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يحضر فعاليات نقل السفارة رئيس باراجواي هوراسيو كارتيس إضافة إلى شخصيات حكومية وسياسية واقتصادية.

وقالت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الإجراءات تمت لافتتاح سفارة الباراجواي في مدينة القدس المحتلة، بعد وصول الرئيس كارتيس اليوم الأحد، موضحًا أن يوم افتتاح السفارة سيكون يومًا تاريخيًا لمن أسماه بـ"أمتنا".

وتعد البارجواي ثاني دولة في أميركا اللاتينية بعد جواتيمالا، تتبع خطوة الولايات المتحدة التي نقلت سفارتها إلى القدس المحتلة يوم الإثنين الماضي


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