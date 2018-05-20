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قرار من "كوبر" بتغيير موعد معسكر ودية الكويت

الرياضة

كوبر
هيكتور كوبر

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الفراعنة

المنتخب

كوبر

عصام الحضرى

قرر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر تغيير موعد معسكر ودية الكويت المقرر له بعد غد الثلاثاء في اطار استعداد الفراعنة لكأس العالم 2018 الذي تنظمه روسيا في الفترة بين 14 يونيو إلى 15 يوليو المقبل.

وقال أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب في تصريحات إذاعية أن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، قرر انطلاق المعسكر الخاص بودية الكويت غدا الإثنين بدلا من الثلاثاء.

وأضاف مدرب حراس منتخب مصر، أن عصام الحضري ومحمد عواد يقدمان مستويات مميزة، ولا يشعر بالقلق على مستوى حراس الفراعنة قبل المونديال.


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