» بالصور.. "والي" تكشف عن الحالة الصحية لـ"مديحه يسري"

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مديحه يسري
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رئيس الوزراء

غادة والى

مديحه يسرى

وزيرة التضامن الاجتماعي

فاجأت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، الفنانة مديحه يسري بزيارتها في المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، حيث كان في استقبالها الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

واطمأنت وزيرة التضامن الاجتماعي، على الحالة الصحية للفنانة مديحه يسري من خلال مسئولي المستشفى وطالبتهم بإعداد تقرير طبي شامل عن الحالة منذ نقلها إلى المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي تنفيذا لقرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وتصديق القائد العام للقوات المسلحة الفريق صدقي صبحي، بتحمل الدولة كامل تكلفة علاج الممثلة القديرة مديحه يسري، تقديرا لقيمتها الفنية وتاريخها الفني الكبير وتكريما من الدولة لها.

وخلال الزيارة بدت الفنانة مديحه يسري بصحة جيدة وتبادلت الحديث مع وزيرة التضامن وكانت حالتها المعنوية مرتفعة، وأبدت سعادتها بالزيارة واهتمام الدولة وتقديرها لعطائها الفني.

من جانبها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي اهتمام رئيس مجلس الوزراء بتقديم الرعاية الكاملة للفنانة مديحه يسرى ونقلها لمستشفى القوات المسلحة بالمعادي وإجراء كافة التدخلات الطبية المطلوبة على أعلى مستوى طبي.
شاهد..






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