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وقف حبس توفيق عكاشة في تزوير الدكتوراه

بتزوير شهادة الدكتوراه

قبول استشكال عكاشة ووقف حكم حبسه سنة

قضايا وحوادث

توفيق عكاشة
توفيق عكاشة

شيماء السيد

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توفيق عكاشة

تزوير شهادة الدكتوراة

قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، برئاسة المستشار كمال مسعود، بقبول استشكال توفيق عكاشة، ووقف تنفيذ حكم حبسه سنة بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه لحين الفصل فى الطعن المقدم منه.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عكاشة، لصدور حكم نهائي ضده واجب النفاذ، بحبسه سنة في قضية تزوير شهادة الدكتوراه، وتم ترحيله إلى سجن طره.

كانت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، أيدت سبتمبر الماضي حكم حبس توفيق عكاشة سنة مع الشغل والنفاذ بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه.

وكشفت التحقيقات، أن عكاشة اشترى، وزوّر شهادة دكتوراه منسوبة لجامعة أمريكية غير معتمدة، وغير موجودة في مصر، وغير مقيد بها، وأكدت خطابات المجلس الأعلى للجامعات، ومذكرة المباحث كذب توفيق عكاشة وتزويره شهادة الدكتوراه.


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